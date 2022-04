Breitscheid: Stille in der Höhle genießen

"Stille Führungen": Am Karfreitag ist in der Breitscheider Schauhöhle Zeit für Besinnung und Ruhe. Foto: Siegbert Werner

BREITSCHEID - Im Breitscheider "Herbstlabyrinth" gibt es ein Karfreitags-Spezial: In der Tropfsteinhöhle werden "stille Führungen" angeboten - begleitet von Pfarrer Johannes Sell und Sabine Baum.

In der außergewöhnlichen Atmosphäre der Breitscheider Schauhöhle soll den Besuchern am Karfreitag ganz bewusst Zeit gegeben werden zum Schauen, Staunen, Meditieren, Beten, zum Innehalten oder einfach nur, um die Stille zu genießen. In der vollkommenen Ruhe, die nur ab und zu ein herabfallender Tropfen stört, können die Gäste die Kulisse auf sich wirken lassen. Beim Gang durch die Höhle werden kurze Impulse aus der Bibel vorgelesen. Ansonsten herrscht Schweigen. Es gibt drei Führungen - um 14, um 15 und um 16 Uhr. Weitere Informationen findet man online auf www.schau hoehle-breitscheid.de