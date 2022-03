Breitscheid will eine "Möbelbörse" für Geflohene einrichten

In der Gemeinde Breitscheid gibt es mehrere Institutionen - hier ein Transporter der Ukrainehilfe -, die Menschen in und aus dem vom Krieg betroffenen Land unterstützen. Archivfoto: Christoph Weber

BREITSCHEID-MEDENBACH - Wie ist in Breitscheid derzeit die Hilfe für Geflohene aus der Ukraine aufgestellt? Was wird gebraucht? Bürgermeister Roland Lay (parteilos) hatte dazu Vertreter der Institutionen im Gemeindegebiet in die Gemeindevertretersitzung eingeladen, die derzeit für die Unterstützung von Flüchtlingen aktiv sind.

"Es gibt einige Infos, die man teilen kann und sollte", sagte Lay zur Eröffnung der Runde im Medenbacher Dorfgemeinschaftshaus. "Was von Breitscheid auf den Weg gebracht wurde, ist eine tolle Leistung."

Private Unterkünfte sind

am besten zu handhaben

In Gusternhain stünden jeden Tag Lastwagen, die beladen würden. Die Ukrainehilfe Breitscheid habe bereits über 20 Laster mit Hilfsgütern losgeschickt. Im Gemeindegebiet seien auch bereits Familien aus der Ukraine angemeldet, die privat aufgenommen wurden. Bis zum 16. März seien es 64 Menschen gewesen, die sich im Rathaus gemeldet hätten. Private Unterkünfte seien "Gold wert", sagte Lay. "Dies ist am sinnvollsten und am zweckmäßigsten. Turnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser kriegen wir nicht gehandelt."

Deshalb wolle man versuchen, auf privater Ebene die Hilfe hinzubekommen. Dennoch sei klar, dass "uns die Anzahl der Geflüchteten überrennen wird. Wir wissen nicht, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt". Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, der soll sich entweder im Breitscheider Rathaus unter Telefon 0 27 77-91 33 20 oder beim Lahn-Dill-Kreis unter Telefon 0 64 41-4 07 14 64 melden.

Schnürt die Gemeinde bald "Willkommens-Päckchen"?

Als Anregung aus der Runde nahm Bürgermeister Lay mit, auf der Homepage der Gemeinde eventuell einen "Ukraine-Button" einzurichten, unter dem ein Netzwerk zu finden sein könnte. Dies könne beispielsweise bei der Suche nach Übersetzern hilfreich sein. Auch den Vorschlag eines "Willkommens-Päckchen" mit Infos zur Gemeinde, ärztlicher Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Sportvereinen und mehr notierte der Rathauschef.

Für unmöblierte Wohnungen, die für Geflohene angeboten werden, soll es eine Art "Möbelbörse" geben. Sie soll im Breitscheider Bauhof eingerichtet werden.Weitere Informationen dazu gibt es in Rathaus unter Telefon 0 27 77-91 33 20.