Breitscheid will mit dem Haushalt 2021 nicht bis März warten

Rabenscheids Dreschhalle: Die Sanierung soll 96 500 Euro kosten, Fördergeld soll 51 556 Euro davon abdecken. Foto: Christoph Weber
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NEUER "VIZE"
Der
Haupt- und Finanzausschuss hat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden: Weil Karsten Heuser (CDU) aus beruflichen Gründen das Amt nicht weiterführen kann, wählten die sieben Mitglieder Heusers Parteifreund Lars Enders zum "Vize". Eichmann unterstrich die Wichtigkeit des Gremiums: "Der Haupt- und Finanzausschuss hat in Corona-Zeiten erweiterte Kompetenzen."
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