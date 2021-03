4 min

Breitscheid zeigt: Das Landleben ist kein Auslaufmodell

Der Hessische Rundfunk dreht in der Westerwaldgemeinde. Wie hat es Breitscheid vor die Kamera geschafft, über was wird berichtet und welche Menschen sind in dem Beitrag zu sehen?

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg