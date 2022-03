Breitscheider "Herbstlabyrinth": Wer wird 100 000. Besucher?

Die Schauhöhle "Herbstlabyrinth": Zwischen Breitscheid und Erdbach gelegen, startet die Touristenattraktion am 26. März in die neue Saison, in der auch der inzwischen 100 000. Besucher erwartet wird. Außer Führungen an den Wochenenden gibt es dort auch Konzerte und Sonderveranstaltungen. Foto: Christoph Weber