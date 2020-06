Breitscheider Kindertagesstättenplätze reichen noch

In dem von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Kindergarten in Breitscheid gibt es 60 Betreuungsplätze. Die Nachfrage von Eltern aus der Kerngemeinde ist aber größer. Dadurch kann die Kommune keine Plätze in Breitscheid garantieren. Notfalls müssen Eltern ihre Kinder in Medenbach oder in Rabenscheid unterbringen. Foto: Christoph Weber