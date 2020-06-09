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Dienstag, 09.06.2020 - 16:00
2 min

Breitscheider Kindertagesstättenplätze reichen noch

In der Gemeinde Breitscheid gibt es noch genug Kita-Plätze. Allerdings ist die Nachfrage in der Kerngemeinde größer als das Platzangebot. Das führt zu Beschwerden von Eltern.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
In dem von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Kindergarten in Breitscheid gibt es 60 Betreuungsplätze. Die Nachfrage von Eltern aus der Kerngemeinde ist aber größer. Dadurch kann die Kommune keine Plätze in Breitscheid garantieren. Notfalls müssen Eltern ihre Kinder in Medenbach oder in Rabenscheid unterbringen. Foto: Christoph Weber

In dem von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Kindergarten in Breitscheid gibt es 60 Betreuungsplätze. Die Nachfrage von Eltern aus der Kerngemeinde ist aber größer. Dadurch kann die Kommune keine Plätze in Breitscheid garantieren. Notfalls müssen Eltern ihre Kinder in Medenbach oder in Rabenscheid unterbringen. Foto: Christoph Weber

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