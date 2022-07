Breitscheider Piloten können im Notfall jetzt selbst löschen

Die Breitscheider Piloten sind jetzt für den Fall eines Brandes auf der Hub gerüstet (v.l.): Platzwart Philipp Reichel, Mark Destremps, der unter der Woche einer der beiden hauptamtlichen Feuerwehrleute ist, und Vereinsvorsitzender Markus Holighaus vor den beiden Fahrzeugen, die die Luftsportgruppe Haiger-Breitscheid hat anschaffen müssen. Foto: Christoph Weber

BREITSCHEID - Sollte es auf dem Breitscheider Flugplatz zu einem Feuer kommen, dann können die Luftsportler den Löscheinsatz jetzt selbst übernehmen. Außer zwei hauptamtlichen Rettungskräften hat die Luftsportgruppe (LSG) Haiger-Breitscheid neuerdings auch zwei Löschfahrzeuge, mit denen ein Ersteinsatz gefahren werden kann. Während die personellen Kosten zumindest in den ersten beiden Jahren zu 100 Prozent gedeckt sind, musste die LSG die Fahrzeuge aus der eigenen Tasche bezahlen.

Platzwart Philipp Reichel nennt dazu Zahlen: Kauf und Umbau des 41 Jahre alten Mercedes-Benz 1017 haben 18 000 Euro gekostet. Dazu kommen die Umrüstkosten, die allesamt durch ehrenamtliche Arbeitsstunden abgedeckt wurden.

Zunächst gab es im Verein mit rund 190 Mitgliedern, von denen 50 aktiv sind, Überlegungen, ein vor der Ausmusterung stehendes Fahrzeug der Haigerer Feuerwehr zu kaufen. Dies hätte aber aufwendig umgerüstet werden müssen. Für eine Flugplatzfeuerwehr gelten andere Normen: Die Fahrzeuge müssen über einen Allradantrieb verfügen sowie Wasser und Pulver mit sich führen. Dies passiert nach dem Umbau des oft vom Militär genutzten Zehntonners mit 170 PS (dies spiegelt sich in der Bezeichnung "1017" wider) aus zwei Löschkanonen. Wegen der Brandschutzvorgaben musste auch der Unimog ausgemustert werden, der den aktuellen Bestimmungen nicht mehr entsprach. Der Mercedes stand schon bei einem Händler für Feuerwehrfahrzeuge. Die Breitscheider haben dann mit der Wehr aus dem schleswig-holsteinischen Brokdorf gesprochen, die das Fahrzeug ausgemustert hatte.

"Wir müssen innerhalb von drei Minuten einsatzbereit sein, haben damit geringere Alarmierungszeiten als die normale Feuerwehr." Markus Holighaus, Vorsitzender der Luftsportgruppe Haiger-Breitscheid

Das "Trockentanklöschfahrzeug 16", so die offizielle Bezeichnung, verfügt über 1800 Liter Wasser und 750 Liter Pulver. Es bietet sechs Personen Platz, kann aber auch von einem der beiden angestellten Einsatzkräfte alleine betrieben werden. "Wir müssen innerhalb von drei Minuten einsatzbereit sein, haben damit geringere Alarmierungszeiten als die normale Feuerwehr", beschreibt LSG-Vorsitzender Markus Holighaus die größeren Herausforderungen beim Flugbetrieb. Ein weiterer Unterschied zur "normalen" Feuerwehr: "Wir haben keine Zeit, Schläuche zu legen."

Reger Betrieb auf und über dem Westerwald: Auf dem 559 Meter hoch gelegenen Breitscheider Verkehrsflugplatz starten und landen sowohl Motorflugzeuge – wie die in der Mitte im Hintergrund startende Maschine der Fallschirmspringer – als auch Segelflugzeuge. (Foto: Christoph Weber)

Der Subaru Justy war ein normales ziviles Auto. "Es war passenderweise schon rot", berichtet Reichel. Die Rücksitze wurden ausgebaut, dort gibt es vier Feuerlöscher, Werkzeug und eine Erste-Hilfe-Ausstattung. Dieses Fahrzeug ist für Flieger bis zu zwei Tonnen Gewicht vorgesehen, der Mercedes für die größeren Flugzeuge bis 5,7 Tonnen, die in Breitscheid ebenfalls landen können. Da beide Fahrzeuge nur für den Flugplatz genutzt werden, haben sie keine öffentlichen Kennzeichen. Die vier Buchstaben "EDGB" der roten Nummernschilder stehen für den internationalen Code des Breitscheider Verkehrsflugplatzes

Unter der Woche sind die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter, die sich die Arbeit im Verhältnis 70:30 teilen, für den Brandschutz verantwortlich. "Wir als Verein können das nicht stemmen die ganze Woche", stellt der Vereinsvorsitzende klar. Am Wochenende übernehmen Vereinsmitglieder die "Feuerwache". Rund 40 Personen sind eingewiesen. Theoretisch können auch Jugendliche im Löschfahrzeug am Steuer sitzen, weil es nur auf privatem Gelände bewegt wird und es deshalb keine Führerscheinpflicht gibt, doch der Vorstand hat beschlossen, keine Minderjährigen für den erforderlichen Brandschutzdienst einzuteilen.

"Jetzt wissen wir, wir haben Fahrzeuge und Leute, die funktionieren", stehen Markus Holighaus und Philipp Reichel zu 100 Prozent hinter den geforderten Brandschutzvorgaben, auch wenn es in den vergangenen 30 Jahren auf der "Hub" keine Brandeinsätze gab und sich die Alarmierungen auf das Absichern und auf Verletzungen von Fallschirmspringern beschränkte. Dazu kam ein Einsatz nach einem Verkehrsunfall auf der nahen Landesstraße.

Enge Zusammenarbeit mit den Fallschirmspringern

Wenn die Fallschirmspringer anrücken, die freitagnachmittags sowie samstags und sonntags mit ihrer auf dem Siegerlandflughafen stationierten Supervan Springer transportieren, wird der Mercedes in die Nähe des Stützpunkts der "Skydiver Westerwald" gestellt, von denen ebenfalls Einige eine Einweisung erhalten haben. Holighaus bezeichnet diese als "Fallies" und "Teil der Familie".

Bei einem Feuer an oder in einem Flugzeug gebe es zwar nur eine kurze Brennzeit, doch parallel zu einer Erstversorgung der Flughafenwehr würden auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Breitscheid, Gusternhain und Rabenscheid alarmiert. Mit diesen Einheiten möchten die Breitscheider Flieger näher in Kontakt kommen, um sich kennenzulernen und eventuelle gemeinsame Einsätze abstimmen zu können. "Wenn es brennt, dann brauchen wir sie", macht Holighaus klar.

Die Westerwälder Piloten schauen schon ein wenig neidisch auf andere Airports. Der Siegerlandflughafen und der Verkehrslandeplatz Koblenz beispielsweise werden von GmbH betrieben, sodass dort die Feuerwehren nicht über eine Vereinskasse abgedeckt werden müssen.

Weil Breitscheid ein offizieller Betriebslandeplatz ist, muss der Tower tagsüber durchgehend besetzt sein. Dies deckt die LSG durch ihre Mitglieder ab, die Arbeitsstunden werden vom Regierungspräsidium Kassel bezahlt. "Das sind zwei unter der Woche, am Wochenende ein paar mehr", beschreibt Holighaus die Zusammensetzung der Towerbesatzung. Die Starts und Landungen sind eine wichtige Einnahmequelle für die Breitscheider Flieger.

Auch für die LSG Breitscheid waren die vergangenen Jahre keine einfachen. Auch bei den Motor- und Segelfliegern hat sich Corona negativ bemerkbar gemacht. "Der Flugplatz wird langsam wieder hochgefahren", freut sich Markus Holighaus, dass das Café auf der weiträumigen Anlage bald wieder öffnet. Viele Piloten würden sich nach dem Start fragen: "Wo fliege ich hin?" Wenn dann auf der "Hub" eine funktionierende Gastronomie vorhanden sei, könnte die Antwort durchaus "Breitscheid" lauten. Der Vorsitzende kann sich eine noch intensivere Verzahnung mit den Anliegern vorstellen. So denkt er laut über die Vermietung von E-Bikes nach, die Piloten dazu animieren könnten, vom Flugplatz aus eine Tour in die Schauhöhle "Herbstlabyrinth" zu machen oder ein Wochenende zum Wandern auf dem Westerwald zu verbringen.

Holighaus, Reichel & Co. wollen den Standort wieder "nach vorne bringen". Wegen zu hoher Hürden wird dies wohl auf der Hub nicht mehr über einen Flugtag funktionieren, doch die Verantwortlichen wollen andere Wege gehen. Ein solcher soll das "Fly-In" am 16. Juli (Samstag) sein. Dann werden Piloten aus ganz Europa auf der Hub erwartet und sicher auch den Besuchern zu ihren Maschinen Rede und Antwort stehen. Und weil der Himmel über Breitscheid dann nicht gesperrt ist, sind bei entsprechendem Wetter sicher auch die "Fallies" zu bestaunen.