Breitscheider Rathaussanierung wird zum Millionenprojekt

Für den Ausschussvorsitzenden Günter Gimbel (FWG) war die Sitzung am Montagabend eine recht kurze. Weil der Fachmann aus Gusternhain sowohl in die Machbarkeitsstudie als auch in die Kostenberechnung der Rathaussanierung eingebunden gewesen ist, übergab er wegen "Widerstreit der Interessen" die Leitung an seinen Stellvertreter Timo Sahm (FWG).

Gimbel kündigte an, dies auch während der Gemeindevertretersitzung bei diesem Tagesordnungspunkt zu tun.