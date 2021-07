Breitscheider Schulabgänger verabschiedet

Feier auf dem überdachten Schulhof: Die Fritz-Philippi-Schule verabschiedet die Abgangsklassen. Foto: Fritz-Philippi-Schule Breitscheid

BREITSCHEID - "Einen so starken Jahrgang zu entlassen, ist gleichzeitig Freude und Leid!": So lautete der Tenor der Abschiedsrede von Rektor Herbert Jochmann an die Absolventen des Schuljahres 2020/21 der Breitscheider Fritz-Philippi-Schule.

Die angesprochene Stärke dokumentiert sich nicht allein in der, so Jochmann, außerordentlichen Leistung einer Absolventin, die beispielsweise die Mathematik-Prüfung mit voller Punktzahl belegte, sondern auch allgemein in durchweg guten Gesamtergebnissen der Jungen und Mädchen.

Noch evidenter stelle sich dies angesichts der Tatsache, dass das vergangene "Corona-Jahr" alles andere als gute Voraussetzungen für die Schüler geboten habe, dar. "Das gemeinsam Erreichte ziert klar den Erfolg des Einzelnen", sagte der Schulleiter.

So war es dann schließlich für Schulleitung, Kollegium und auch Schülervertretung doch eine eher angenehme Pflicht, die besten Leistungen vor den anwesenden Eltern in einem pandemiekonformen Rahmen in einer überdachten Außenveranstaltung auf dem Schulhof zu würdigen und die Abgänger feierlich mit den besten Wünschen in den neuen Lebensabschnitt zu verabschieden.