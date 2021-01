Breitscheids Parlament tagt drei Wochen später

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Eigentlich hätte die Gemeindevertretung von Breitscheid in der kommenden Woche zusammenkommen sollen, um den Haushalt für dieses Jahr zu beschließen. Das soll jetzt aber erst drei Wochen später, am 15. Februar passieren.

Grund für die Verschiebung sind die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sich mit 40 Leuten zu treffen, wenn im privaten Umfeld gleichzeitig Kontaktbeschränkungen gelten, sei ein falsches Signal, erklärte dazu Breitscheids Bürgermeister Roland Lay (parteilos) im Gespräch mit dieser Zeitung.

Man habe sich zu der Verlegung auch entschlossen, weil zum Ablauf der Ladungsfrist für die Sitzung noch nicht klar gewesen sei, welche Beschränkungen am ursprünglichen Termin gelten würden.

Jetzt soll das Gemeindeparlament in der Mehrzweckhalle einen Tag nach dem voraussichtlichen Ende des am Dienstag von der Kanzlerin und den Länderchefs verlängerten und in Teilen verschärften Lockdowns stattfinden. Ob die Beschränkungen dann schon wieder gelockert werden, ist allerdings fraglich. "Die Zahlen werden hoch bleiben", mutmaßte der Bürgermeister.