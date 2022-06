CDU-Politiker Alexander Beer ist auf sich alleine gestellt

Wie möchten Sie Ihre Angelegenheiten mit der Gemeindeverwaltung erledigen:

( ) Ich möchte die Angelegenheiten online erledigen.

( ) Ich möchte die Angelegenheiten telefonisch erledigen.

( ) Ich möchte die Angelegenheiten im Rathaus erledigen.

( ) Ich möchte telefonisch einen Termin vereinbaren können, zu dem jemand von der Verwaltung mich zu Hause besucht und so die Angelegenheiten erledigen.

Antwortmöglichkeiten: 1 = am liebsten - 2 = am zweitliebsten - 3 = am drittliebsten - 4 = am wenigsten gern.