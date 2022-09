Christel Hensgen wird zur Ehrengemeindevertreterin ernannt

Auszeichnet: Bürgermeister Roland Lay (links) dankt und gratuliert Christel Hensgen ebenso wie Arnd Kureck als Vorsitzender der Breitscheider Gemeindevertretung. Foto: Christoph Weber

BREITSCHEID - Schon fast zu viel der lobenden Worte waren für Christel Hensgen die Reden anlässlich ihrer Auszeichnung in der Breitscheider Gemeindevertretung: Für ihre 32-jährige Tätigkeit in der Politik der Westerwaldgemeinde wurde der Sozialdemokratin der Titel "Ehrengemeindevertreterin" verliehen.

Arnd Kureck (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, ließ ihre politische "Karriere" in der Westerwaldgemeinde Revue passieren. Diese begann im März 1989, als die Wiedervereinigung noch in weiter Ferne zu sein schien. Nach vier Jahren verabschiedete sie sich 1993 zunächst aus der "großen Breitscheider Politik" und ging in ihrem Wohnort Gusternhain in den Ortsbeirat, in dem sie von 1997 bis 2001 Vorsitzende war.

Die nächsten vier Legislaturperioden arbeitete Christel Hensgen in der Lokalpolitik im "2-1-System". Von 2001 bis 2006 und von 2011 bis 2016 war sie sowohl Mitglied der Gemeindevertretung als auch des Gusternhainer Ortsbeirats. Dazwischen (2006 bis 2011 und 2016 bis 2021) konzentrierte sie sich auf das Gemeindeparlament. Das ergibt 24 Jahre Gemeindevertretung und 18 Jahre Ortsbeirat, wobei bis 2001 eine Legislaturperiode vier statt später fünf Jahre dauerte.

24 Jahre im Parlament

und 18 Jahre im Ortsbeirat

In ihrer letzten Amtszeit war sie die einzige Frau in dem 23-köpfigen Gremium, das seit der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres zu 100 Prozent männlich ist.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung dankte Christel Hensgen, dass "du unglaubliche 32 Jahre für unsere Gemeinde aktiv warst". Weiter sagte Kureck: "Danke, dass Du dieses hohe Haus mit deiner Anwesenheit bereichert hast."

Bürgermeister Roland Lay (parteilos) erinnerte an das erste Zusammenkommen im Jahr 2001, als sich Lay damals als Bürgermeisterkandidat vorstellte. "Ich möchte mich bedanken", sagte der Bürgermeister. Christel Hensgen habe die Gemeinde mit geprägt. Beispielhaft nannte der Rathaus-Chef die Schauhöhle Herbstlabyrinth, für die sich die Sozialdemokratin bei der Diskussion im Jahr 2006 starkgemacht habe, sowie für das vor zwei Jahren eingeweihte Gesundheitszentrum, das 2018 mit ihr auf den Weg gebracht worden sei.

Für ihren Parteikollegen Ulrich Eichmann "ist es eine Freude und eine Ehre, was sagen zu dürfen". "Sie ist eine hervorragende Beraterin - das ist aber auch im Lahn-Dill-Kreis bekannt. "Du wirst vermisst", beendete der Fraktionsvorsitzende seine kurze Rede. Und für Timo Sahm (FWG) war die Geehrte "eine Bereicherung in deiner sachlichen Art." "Bleib so, wie du bist", gab er ihr auf den Weg und bot an, die ihr geschenkte Flasche Wein umzutauschen, wenn sie ihr und ihrem Mann nicht schmecke.

Christel Hensgen bedankte sich sichtlich gerührt: "Die Worte gehen runter wie Öl." Sie wünscht sich, "dass Demokratie in Breitscheid weiter gelebt wird." Danach sprach sie in der Mehrzweckhalle die nächste Generation Lokalpolitiker an: "Ich freue mich, dass hier so viele junge Leute in die Politik hineinwachsen - macht weiter so!"

Übrigens: Christel Hensgen war auch über 20 Jahre lang für die SPD in der Kreispolitik aktiv und hat für diese langjährige Tätigkeit dort schon im Jahr 2017 einen Ehrentitel erhalten.