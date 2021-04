Corona: In Breitscheid wird mittwochs getestet

Corona-Schnelltest: Ab Mittwoch, 14. April, bietet der DRK-Kreisverband Dillkreis sie auch in Breitscheid an. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

BREITSCHEID - Am Mittwoch, 14. April, startet der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auch in Breitscheid Corona-Schnelltests. In der Mehrzweckhalle der Kerngemeinde (Am Südhang 1) bietet medizinisch geschultes Personal von 11 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.45 Uhr für alle Bürger kostenlose Tests an - und das ab sofort immer mittwochs.

Terminvereinbarungen erfolgen über den Link www.

terminland.eu/drk-dillenburg . Das Personale nimmt die sogenannten PoC-Antigen-Schnelltests nur bei symptomfreien Personen vor. Von Krankheitssymptomen Betroffene sollten sich direkt mit ihrer Hausarztpraxis oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst in Verbindung setzen.

DRK muss positive Testergebnisse melden

Positive Ergebnisse von PoC-Antigen-Schnelltests unterliegen der Meldepflicht. In dem Fall muss die betroffene Person sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 11 61 17 kontaktieren.