Dämmerschoppen auf dem Medenbacher Sportplatz

Erfreuen stets mit böhmischer Blasmusik: die siebenköpfige Kapelle "Egerländer 6". Archivfoto: Annina Dietrich

BREITSCHEID-MEDENBACH - Der SSV "Edelweiß" Medenbach lädt für Samstag, 31. Juli, zu einem Dämmerschoppen mit "ewig junger Blasmusik" ein. Auf dem Sportplatz des Vereins, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag begeht, spielen dann die "Egerländer 6" auf.

Die Formation greift ab 16.30 Uhr für geplant drei Stunden zu ihren Instrumenten. Einlass ist bereits um 15 Uhr.

SSV rät zu Corona-Test

und Impfnachweis

Auch wenn die Testpflicht für solche Anlässe aufgehoben ist, empfiehlt der Veranstalter seinen Gästen, für einen Besuch des Konzerts einen Corona-Test zu absolvieren oder vollständig geimpft zu sein. Die Registrierung erfolgt per "Luca-App".

Für Geschädigte der Flutkatastrophe spenden

Eintrittskarten für das Konzert der "Egerländer 6" gibt es im Vorverkauf bei Edeka in Uckersdorf, im Medenbacher Sportheim oder bei Denis Schönberger, der auf seinem Handy unter 01 51-72 21 29 58 sowohl telefonisch als auch per WhatsApp erreichbar ist.

Der SSV, der am vergangenen Freitag und Samstag zwei Aufliegerladungen an Hilfsgütern für die Hochwassergebiete im Westen Deutschlands gesammelt hat, stellt am Samstag eine Spendenbox für von der Flut Geschädigte auf.