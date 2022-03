Die Ukrainehilfe Breitscheid sammelt wieder

Packen für die unter dem Krieg leidende Bevölkerung: Die Ukrainehilfe Breitscheid nimmt am Samstag wieder Sachspenden in ihrem Depot in Frohnhausen entgegen. Archivfoto: Christoph Weber

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/ BREITSCHEID - Auch wenn die Lageröffnung der Ukrainehilfe Breitscheid am Samstag, 2. April, in der Industriestraße 26 in Frohnhausen ein geplanter Termin ist, steht beim Sammeln wieder der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Entsprechend sieht die "Wunschliste" aus, auf die der Vereinsvorsitzende Heinrich Benner hinweist.

Insgesamt 13 Lastwagen mit 1500 Kubikmetern Ladung hat die Hilfsorganisation schon in die von Russland überfallene Ukraine geschickt. Die bisher letzten am vergangenen Samstag in Frohnhausen beladenen Auflieger sind am Mittwoch an ihrem Ziel angekommen.

Benner will zukünftig die Beladung der Lastwagen auf Sprinter verteilen, um so das Risiko von Verlusten reduzieren zu können. Er sieht die Aktion als "Hilfe, um den Krieg fernzuhalten": "Über 30 Millionen Ukrainer sind noch da - wir müssen versuchen, diese Flüchtlinge gestoppt zu bekommen."

Am Samstag sind zwischen 9.30 und 12.30 Uhr im Lager in Frohnhausen folgende Sachspenden favorisiert: medizinische Produkte, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, technische Utensilien wie Batterien, Lampen oder Powerbanks, Schlafmöglichkeiten sowie Textilien und Schuhe.

Geld nötig, um das Betanken der Laster zu finanzieren