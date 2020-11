Die Umstellung auf LED ist das größte Projekt

Das idyllische Breitscheid ist die kleinste Gemeinde in der VG Rhein-Nahe. Und sie hat schon ihren Haushalt für 2021 festgezurrt. (Foto: Jochen Werner)

BREITSCHEID - Die kleinste Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen ist die erste innerhalb der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, deren Haushalt für das Jahr 2021 steht. Der – auch das ist eine Besonderheit – ist nach dem Plan zum Ende des kommenden Jahres vollkommen schuldenfrei. Dann sind wie ursprünglich geplant die letzten 1100 Euro an Investitionskrediten abgestottert. Die Schulden bei der Einheitskasse der VG sind aktuell nicht erwähnenswert. Zum 31. Dezember 2021 rechnet Finanzfachmann Fabian Collerius mit einem positiven Kassenbestand von 9500 Euro und zeigt eine freie Finanzspitze von 11 370 Euro auf.

Im Zahlenwerk stehen wie üblich 2000 Euro für Freischneidearbeiten und 3000 Euro für mehrere Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Waldwegen. Dazu kommt die Anschaffung eines mobilen Rasenmähers (1200 Euro) sowie ein Großprojekt, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Die soll in den Folgejahren dafür sorgen, dass Strom und damit auch Gelder eingespart werden. Für die LED-Technik sind Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 beantragt. Ermittelt worden seien Ausgaben von 20 700 Euro, so Collerius. Mit einer 90-prozentigen Förderung und damit 18 630 Euro kann gerechnet werden, sodass die Gemeinde lediglich 2070 Euro aufwenden muss. Rein rechnerisch hat die VG-Finanzabteilung im Ergebnishaushalt ein negatives Resultat von 3930 Euro ermittelt. Die Finanzrechnung weist bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von 12 470 Euro aus. Der Anteil des Forstes am Haushalt ist relativ gering. Revierförster Joachim Jacobs stellte taxierten Einnahmen in Höhe von 2950 Euro Aufwendungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Auch wenn über den Holzverkauf kaum noch Geld zu generieren ist, stiegen die Einnahmen aus dem Dienstleistungssektor im Forst dank eines neuen Vertrages mit einem Energieversorger kontinuierlich an und stabilisieren sich auf hohem Niveau. Unterm Strich sollen jedenfalls schwarze Zahlen stehen.

Die stehen jedenfalls am Ende des Rechnungsjahres 2018. Collerius nannte zusammen mit Gabriele Klub als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses die finalen Zahlen. Statt eines kalkulierten Fehlbetrages von 5500 Euro steht nun ein Finanzmittelüberschuss von 6657,76 Euro auf dem Papier. Sowohl Ergebnis- als auch Finanzrechnung schließen besser ab, als es die vorsichtige Planung vorgesehen hat. Warum? „2018 war ein Jahr, in dem relativ wenig passierte“, blickte Collerius zurück.