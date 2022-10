Durch den "Balkan-Tunnel am Rothaarsteig" radeln

Streiche "Rabenscheider Tunnel" und setze "Balkan-Tunnel am Rothaarsteig". Bei einem Ideenwettbewerb erzielten Logo und Slogan von Andree Eichler die meisten Stimmen. Platz 2 ging an den "Radweg-Tunnel im Aubachtal (unten links)", Platz 3 an "Radwegtunnel Rothaarsteig (unten rechts). Fotos: Christoph Weber

HAIGER/BREITSCHEID - Die Radwegeverbindung zwischen Langenaubach und Breitscheid durch den ehemaligen Bahntunnel hat jetzt einen Namen: "Balkan-Tunnel am Rothaarsteig". Damit wollen die Kommunen Haiger und Breitscheid zukünftig für das kürzlich eingeweihte Projekt werben. Der Siegervorschlag kam von dem gebürtiger Breitscheider Renee Eichler, der mit seiner Werbeagentur vom Fach ist.

20 Vorschlage beim Ideenwettbwerb eingereicht

Bei der Eröffnung des 1114 Meter langen Tunnels, der im heimische Raum trotz des jetzt offiziellen Namens sicherlich weiterhin "Rabenscheider Tunnel" genannt wird, waren die im Vorfeld über einen Ideenwettbewerb eingereichten 20 Vorschläge für einen prägenden Namen vorgestellt worden. Von den rund 200 Besuchern der Eröffnung hatten rund 140 an der Abstimmung teilgenommen.

Andree Eichler (links) gewann mit seinem Logo den Ideenwettbewerb für den ehemaligen Bahntunnel zwischen Langenaubach und Breitscheid. Sebastian Kuhl (2.v.l.) belegte Platz 3 und erhielt von Breitscheids Bürgermeister Roland Lay (2.v.r.) und seinem Haigerer Amtskollegen Mario Schramm ebenfalls einen Anerkennungspreis. (Foto: Christoph Weber)

Dabei lieferte sich Andree Eichler einen "Zweikampf" mit sich selbst. Das Sieger-Logo hatte am Ende eine Stimme mehr als sein zweiter Vorschlag. Dieser unterscheidet sich optisch nur geringfügig, allerdings bildet der Schriftzug "... im Aubachtal!" nur einen Teil des Einzugsgebiets der Radwegeverbindung ab. Der Vorschlag Nummer 3 kam von Sebastian Kuhl und seiner neunjährigen Tochter Mathilda. Interessant ist bei diesem Motiv, dass der Tunnel einen Teil eines Fahrrads darstellt und das Rothaarsteig-Logo zum Sattel des "Drahtesels" wurde. Diese drei Vorschläge lagen mit großem Abstand vorne.

Streiche "Rabenscheider Tunnel" und setze "Balkan-Tunnel am Rothaarsteig". Bei einem Ideenwettbewerb erzielten Logo und Slogan von Andree Eichler die meisten Stimmen. Platz 2 ging an den "Radweg-Tunnel im Aubachtal (unten links)", Platz 3 an "Radwegtunnel Rothaarsteig (unten rechts). Fotos: Christoph Weber

Renee Eichler erhielt vom Haigerer Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) für das Siegermotiv einen Gutschein für eine Ballonfahrt. Schramms Breitscheider Kollege Roland Lay (parteilos) steuerte "aus seinem Beritt" einen Rundflug von der "Hub" aus bei. Er regte dabei an, bis ins nächste Jahr zu warten, denn dann sei in Breitscheid wieder ein Flugtag geplant. Für die Kuhls gab es einen Gutschein von einem Haigerer Radfachhändler.

Schramm räumte zwar ein, dass der Name "Balkan" dem einen oder anderen zu denken geben würde, dass dahinter aber der in der Region bekannte Begriff "Balkan-Express" steckt, der früheren Verbindung zwischen Haiger und Breitscheid durch eben jenen Rabenscheider Tunnel. Merkmal dieser Verbindung war bis zur Stilllegung des Personenverkehrs am 31. Mai 1980 der Einsatz von Schienenbussen. Hier prüft Eichler, ob die rote Fläche hinter den Worten "am Rothaarsteig" durch einen Schienenbus ersetzt werden kann.

Im Winter haben die Fledermäuse "Vorfahrt"

Haigers Bürgermeister spricht von einem "in der Region vorzeigbares Projekt" und einem "stiefmütterlich behandelten Tunnel". Er musste aber bei der Präsentation der Top 3-Logos auch mitteilen, dass der Tunnel in absehbarer Zeit wegen der dort überwinternden Fledermäuse geschlossen werden müsse. Breitscheids Bauamtsleiter Harald Heuser fügte hinzu, dass Tore auf beiden Seiten zeitnah eingebaut würden und dass diese vier Meter hoch sind, sodass es unmöglich sei, den Tunnel während der Wintersperrung zu betreten. Heuser mahnte an, diese "Winterpause" auch im Zusammenhang mit der Beschilderung öffentlich zu machen.

"Sein" Bürgermeister betonte: "Der Balkan-Express ist eine Marke und ein Stück weit Geschichte der Region." Deshalb sei auch der Name hierzulande einprägsam. Es sei ein Glücksfall gewesen, dass Haiger als Hessentagsstadt das Projekt habe so schnell vorantreiben können. Mit der Tunnelverbindung habe Breitscheid einen Anschluss an das Siegerland. Bei Gesprächen auf dem Flugplatz habe er erfahren, dass der Tunnel bei der dortigen Gastronomie bereits Früchte trage.

Schramm stellte in den Raum, dass man die Radverbindung zum "Balkan-Tunnel" vor 15 Jahren vielleicht noch auf die Bahnstrecke hätte legen können. Inzwischen ist die Trasse aber teilweise schon in privater Hand. Der Haigerer Bürgermeister berichtete auch von dem Versuch, einen original Schienenbus auf der Langenaubacher Seite als Imbiss auf Gleise hinzustellen. Ein Fahrzeug hatte man gefunden, Transport und Instandsetzung wären finanzierbar gewesen, doch der Standort scheitere am Veto der Naturschutzbehörden. Deshalb soll auf die Aubacher Blockhütte verwiesen werden. Auch auf Breitscheider Seite gibt es Ideen für eine Versorgung der Radfahrer.

Wegen der anstehenden Schließung ist in den Wintermonaten Zeit, auf Basis des Logos eine entsprechende Beschilderung auf den Weg zu bringen. Haigers Kulturamtsleiter Andreas Rompf sprach durch die Anbindung des Rothaarsteigs auch an den Westerwaldsteig und das Lahn-Dill-Bergland von einem "Drehkreuz vom Westerwald bis nach Marburg".

