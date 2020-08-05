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Mittwoch, 05.08.2020 - 19:20
3 min

Eine Breitscheider Modellfamilie hat die geringsten Kosten

Die Westerwaldgemeinde steht bei Zahlen von 2014 bis 2018 im Vergleich 14 hessischer Kommunen sehr gut da. Einige kritisierte Punkte sind umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Breitscheid mit seinen insgesamt fünf Ortsteilen hat bei einem Vergleich mit 13 anderen hessischen Gemeinden gut abgeschnitten. Quelle: google/Foto: Christoph Weber

Breitscheid mit seinen insgesamt fünf Ortsteilen hat bei einem Vergleich mit 13 anderen hessischen Gemeinden gut abgeschnitten. Quelle: google/Foto: Christoph Weber

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