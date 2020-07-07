Dienstag, 07.07.2020 - 13:32
3 min
Einige Gusternhainer Eltern ticken anders
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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ÖFFNUNGSZEITEN
Breitscheid: Mo - Do: 7 - 16.30 Uhr, Freitag 7 - 13.30 Uhr
Medenbach: Mo, Di, Do: 7.30 - 15.30 Uhr, Mi, Fr 7.30 - 13 Uhr
Rabenscheid: 7 - 13 Uhr (individuell zweimal wöchentlich 7 - 15.30 Uhr)
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