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Dienstag, 07.07.2020 - 13:32
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Einige Gusternhainer Eltern ticken anders

Breitscheids Sozialausschuss diskutiert über die Kita-Lage. Die Kapazitäten in der Westerwaldgemeinde reichen aus, in der Kerngemeinde würden aber 13 Plätze mehr benötigt.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Nicht gefragt: Der Rabenscheider Kindergarten könnte an zwei Tagen in der Woche bis 15.30 Uhr statt bis 13 Uhr geöffnet bleiben. Doch für eine solche Betreuung besteht in dem Breitscheider Ortsteil derzeit überhaupt kein Interesse. Foto: Christoph Weber

Nicht gefragt: Der Rabenscheider Kindergarten könnte an zwei Tagen in der Woche bis 15.30 Uhr statt bis 13 Uhr geöffnet bleiben. Doch für eine solche Betreuung besteht in dem Breitscheider Ortsteil derzeit überhaupt kein Interesse. Foto: Christoph Weber

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ÖFFNUNGSZEITEN

Breitscheid: Mo - Do: 7 - 16.30 Uhr, Freitag 7 - 13.30 Uhr

Medenbach: Mo, Di, Do: 7.30 - 15.30 Uhr, Mi, Fr 7.30 - 13 Uhr

Rabenscheid: 7 - 13 Uhr (individuell zweimal wöchentlich 7 - 15.30 Uhr)

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