Eisenbahn-Historie im Format 1:87

Sein jüngstes Werk: Karl-Heinz Schwarze hat die Verladestation der Westerwald-Querbahn am Steinbruch Steinringsberg als Modell gebaut. Fotos: Ulrich Horch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/DRIEDORF/BREITSCHEID - Der Schienenbus hält längst nicht immer hier, wenn er von Herborn aus den Westerwald erklimmt oder von dort kommend ins Dilltal rollt. Aber jetzt hat der Triebwagenführer einen kurzen Stopp eingelegt, denn im benachbarten Steinbruch "Steinringsberg" war eben Feierabend und nun wollen ein paar Arbeiter einsteigen.

Hundert Meter schiebt eine Dampflok der Baureihe 86 drei Waggons auf ein Verladegleis. Mit Schotter werden sie gleich gefüllt werden. Hier wird nämlich Basalt abgebaut. Die speziellen Waggons zeigen, dass die Eisenbahn nicht nur ein wichtiger Transporteur für diesen Rohstoff ist, sondern gleichzeitig auch einer der bedeutendsten Abnehmer. Schließlich lässt sich aus diesem harten Gestein der ideale Untergrund für die Schienen und Schwellen herstellen.

So oder so ähnlich gehörte diese Szenerie lange zum Alltag auf dem Steinringsberg zwischen Hörbach und Roth, schon in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch noch in den 50er und 60er Jahren.

Fotos Sein jüngstes Werk: Karl-Heinz Schwarze hat die Verladestation der Westerwald-Querbahn am Steinbruch Steinringsberg als Modell gebaut. Fotos: Ulrich Horch Teil des Dioramas: der Steinringsberg zwischen Hörbach und dem Driedorfer Ortsteil Roth. Foto: Ulrich Horch 2

Bescheidenen Wohlstand

ins Mittelgebirge gebracht

Von Herborn nach Montabaur führte die Westerwald-Querbahn, zu der dieser Werksanschluss gehörte. Hatte deren Bau in den Jahren nach 1906 noch geholfen, bescheidenen Wohlstand auf dieses unwirtliche Mittelgebirge zu bringen, so war sie zugleich diejenige heimische Nebenstrecke, die als erste zurückgebaut wurde, etappenweise in den 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Dass Interessierte jetzt wieder zusehen können, wie sich der Bahnbetrieb auf dem Steinringsberg abspielte, ist Karl-Heinz Schwarze zu verdanken. Nach Gleisplänen, die er einst von dem Langenaubacher Hobbyhistoriker Eberhard Göbel bekommen hatte, baute er die Verladestelle im Maßstab 1:87 nach.

Während die Anordnung von Weichen, Kreuzungen und Prellböcken exakt dem Vorbild entsprechen, musste er bei der Länge Kompromisse eingehen. "Die habe ich gekürzt, sonst wäre das Diorama über zehn Meter lang geworden", erklärt er und ergänzt: "Kaum noch transportabel und zu groß für die meisten Ausstellungen."

Denn in dieser Sache ist er ein alter Hase. Sein Erstlingswerk ist schon in den 90er-Jahren entstanden: die Gleisanlagen des Bahnhofs seines Wohnorts Driedorf, die ebenfalls zur Westerwald-Querbahn gehörten. Sie waren schon auf manchen Ausstellungen zu sehen, in Bad Homburg, in Limburg und in Oberlahnstein etwa. Seit dem vorletzten Frühjahr ist sie im "Erdbachium" aufgebaut.

Die Modelle sind als Module leicht zu transportieren

Als weiteres Schaustück kam später die Abzweigung dieser Nebenbahn von der Dilltal-Strecke bei Burg hinzu, mit der markanten Brücke im Mittelpunkt, die heute noch über dieses Flüsschen führt.

Dass seine kleinen Eisenbahnansichten flexibel und transportabel bleiben, dafür sorgt die Bauweise in Modulen: kurze, aber durchgestaltete Anlagenteile, die auseinandergenommen und in eigens angefertigten Kisten auf einen Pkw-Anhänger passen und vor Ort wieder zusammengeschraubt werden.

"Eigentlich sollte mein neues Diorama im Laufe des Jahres die Szenerie von Driedorf im ,Erdbachium' ersetzen. Aber die Corona-Pandemie machte uns einen Strich durch die Rechnung", bedauert Karl-Heinz Schwarze. Zusammen mit seiner Frau Helga gehört er seit der Wiedereröffnung im März 2019 zum Team dieses Museums im Breitscheider Ortsteil.

Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das an der heimischen Eisenbahngeschichte interessierte Publikum darf auf einen späteren Ausstellungstermin hoffen.