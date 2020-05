Erdbacher CVJM-Posaunenchor besteht seit 100 Jahren

Der Erdbacher CVJM-Posaunenchor im 100. Jahr seines Bestehens: Bereits am 23. Februar spielte er dazu unter Leitung von Horst Dauth in der vollbesetzten Dorfkirche. Foto: Posaunenchor Erdbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Breitscheid-Erdbach (kds). Seit 100 Jahren lässt der CVJM-Posaunenchor Erdbach Gottes frohe Botschaft auf vielfältige musikalische Weise mit seinen Blechblasinstrumenten erklingen. Klar in diesen Zeiten von Corona: Das Jubiläumskonzert kann nicht wie geplant am Samstag, 16. Mai, stattfinden. Es wurde auf 2021 verschoben.

"Soli Deo Gloria" ("Gott allein die Ehre"): Mit diesem Kernsatz lässt sich das Engagement des Ensembles prägnant beschreiben. In Erdbach hat es seinen Ursprung im Jahr 1920, als zwölf junge Freunde von Bläsermusik den Posaunenchor gründeten. Erster Chorleiter war Willi Leng.

Das Geld für Instrumente wurde bei Veranstaltungen und anderen Aktivitäten wie Liederabenden, Laienspielen und Verlosungen mühsam gesammelt. Davon konnten Hörner - teils neu, teils gebraucht - gekauft werden. Viele Einsätze waren mit weiten Märschen verbunden, teils bis in den Westerwald, ins Siegerland oder zum Weilburger Schloss. Unterwegs waren an allen Stationen die Klänge der Erdbacher zu hören.

In den 60er Jahren stießen dann erstmals Frauen dazu

Der Zweite Weltkrieg brachte die Chorarbeit 1939 zum Erliegen. Erst 1949 begann der Wiederaufbau. Dirigent Albert Müller fuhr zu den Übungsstunden mit dem Fahrrad von Burg nach Erdbach. Der Chor bestand in dieser Zeit aus sechs bis acht Bläsern.

Um neue Musiker zu gewinnen, baute Chorleiter Heinrich Hartmut Stippich Ende der 60er Jahre die Ausbildung aus. In der Folge wuchs die Zahl der Aktiven, zu denen erstmals auch Frauen gehörten, auf über 30. Einige der damaligen Nachwuchsbläser sind noch heute dabei.

Auf Stippich folgte von 1977 bis 2010 Karl-Heinz Winkel, seitdem führt Horst Dauth die Formation. Derzeit gehören ihr 23 Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 83 Jahren sowie drei Jungbläser an.

Heute zählen außer Chorälen, die nach wie vor zentral das Lob Gottes ausdrücken, und klassischer Bläserliteratur auch Stücke aus Pop, Swing und Filmen zum Repertoire.

Erinnerungen an Auftritte

in vielen berühmten Kirchen

Viele schöne Momente verbinden die Bläser mit gemeinsamen Ausflügen. Dabei ließen sie unter anderem im Straßburger Münster, im Hamburger Michel, in der Münchner Frauenkirche, der Kreuzkirche in Dresden, der Christuskirche in Mainz sowie in den Domen von Regensburg, Köln, Erfurt und Berlin Posaunenchoräle erklingen.

Außer den wöchentlichen Übungsstunden stehen Einsätze in der Kirchengemeinde, der politischen Gemeinde, im Ortsgeschehen sowie bei Workshops und Konzerten auf dem Terminplan. Darüber hinaus spielt der Chor gerne zu runden Geburtstagen und bei Ehejubiläen.

Von Corona lassen sich die Erdbacher die Freude an der Musik nicht nehmen. So spielten sie zuletzt als Duo oder Trio schon mehrere Male im Alten- und Pflegeheim. Abends um 19 Uhr erschallen immer wieder Bläserklänge über das Dorf und Sonntag morgens zur Gottesdienstzeit lassen sie an verschiedenen Stellen bekannte Choräle zum Lobe Gottes und zur Freude vieler Erdbacher erklingen.