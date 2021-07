"Erdbachium" zeigt, wie sich die Kelten verteidigt haben

Präsentieren die neuen Errungenschaften des "Erdbachiums" (v.l.): Schildmacher Markus Engelke, Karl-Heinz Schwarze vom Museum und Breitscheids Bürgermeister Roland Lay. Foto: Ulrich Horch

BREITSCHEID-ERDBACH - Das "Erdbachium" ist um eine Attraktion reicher: Drei Schutzschilde, so wie sie die Kelten getragen haben mögen, wenn sie in den Kampf zogen, ergänzen die Ausstellung der Bodenfunde aus der Zeit vor der Geburt Christi. Seit fast 150 Jahren kommen solche in und um Erdbach immer wieder mal ans Tageslicht.

Freilich: Anders als die übrigen Exponate, die tatsächlich alle mindestens 2000 Jahre alt sind, wurden diese Schilde nach historischen Vorbildern rekonstruiert. Ihr Erbauer ist Markus Engelke aus Stadtoldendorf an der Weser. Er brachte sie jetzt in das kleine Museum und überreichte sie Breitscheids Bürgermeister Roland Lay.

Knapp 140 Zentimeter hoch sind die Schilde und zwischen sechs und acht Kilogramm schwer. Beim Herstellen benutzte Engelke nahezu ausschließlich Materialien, mit denen auch unsere Vorfahren gearbeitet haben. "Bei zweien bildete Birkenholz die Grundlage, bei dem anderen Fichtenholz", berichtete Engelke. "Zwei bespannte ich beidseitig mit Bauernleinen, eines einseitig mit Rindsleder. Aus Rindsleder ist auch der fünf Zentimeter breite Kantenschutz bei allen drei Schildern." Schließlich bekamen sie hölzerne Mittelstege und Schildfesseln sowie Schildbuckel aus Eisen, die jeweils mit Nägeln und Knochenleim fixiert wurden.

Bei den Arbeiten benutzte er Amboss und Esse, Hammer, Beil und Säge - also Werkzeuge, über die auch schon keltische Handwerker zumindest in vereinfachter Form verfügt haben. Nur bei den farbenfrohen Anstrichen griff er auf moderne Produkte zurück: "Wegen der besseren Haltbarkeit verwendete ich Acrylfarbe", erzählte Engelke.

Uli Horch, der seit gut drei Jahren das "Erdbachium" leitet, sagte: "Damit sind wir bei unserem Vorhaben, anschaulicher und kindgerechter zu werden, einen Schritt weiter gekommen." Zwar habe das Museum mit dem Wendelhalsring aus Bronze, der aus den Steinkammern oberhalb von Erdbach geborgen werden konnte, ein außergewöhnliches Exponat. "Allerdings mögen die dazugehörigen erdbraunen Tonscherben, die fast zweieinhalb alt sind, unsere erwachsenen Besucher beeindrucken, aber kaum die jungen." Er erinnerte daran, dass man vor der Wiederaufnahme des Besucherbetriebes vor drei Jahren aus dem gleichen Grund bereits vier gebrauchte Schaufensterpuppen angeschafft hatte. Christel Payer vom Museumsteam hat diese "Familie" dann nach keltischem Vorbild eingekleidet.