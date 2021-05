Ergotherapiepraxis in Breitscheid eröffnet

Nicole Dietermann (stehend) und Lena Boss haben eine Ergotherapie-Praxis eröffnet. Foto: Siegfried Gerdau

BREITSCHEID - Das Breitscheider Gesundheitsnetz hat eine Erweiterung erfahren. Mit der Eröffnung ihrer Ergotherapie-Praxis Breitscheid, Schönbacherstraße 15, haben Nicole Dietermann (51) und Lena Boss (31) eine weitere Lücke in der Patientenversorgung auf dem Westerwald geschlossen.

Die examinierte Ergotherapeutin, psychologische Beraterin und Seelsorgerin Nicole Dietermann hat ihre Partnerin Lena Boss während der langjährigen Ausbildung kennengelernt. Nun stellen sie sich als selbstständige Therapeutinnen in den Dienst ihrer Patienten.

Auf die Frage, was Ergo-Therapie bedeutet, erklärte Lena Boss: "Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken." Dazu gehörten die Bereiche Handtherapie, Narbenbehandlung, Wahrnehmungsstörungen, motorisch-funktionelle Behandlung, Hilfsmittelberatung und sogar die Herstellungen von Hand- oder Fingerschienen sowie psychisch-funktionelle Behandlung.

Terminvergabe und weitere Informationen unter Telefon 0176-97 83 08 64 und 0151-42 86 93 25 und per Mail: info@ergo-lahn-dill.de.