Fallschirmsprung endet im Krankenhaus

Zwei Fallschirmspringer in Ausbildung sind in 300 Metern Höhe miteinander kollidiert.

BREITSCHEID - Zwei Fallschirmspringer sind am Sonntagvormittag über dem Breitscheider Flugplatz miteinander kollidiert - in einer Höhe von rund 300 Metern.

Der Mann und die Frau verletzten sich dabei und mussten in verschiedenen Kliniken behandelt werden. Die 20-Jährige und der 31-Jährige absolvierten ihren Sprung im Rahmen ihrer Fallschirmspringerausbildung.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Breitscheid lebende Mann mit den Füßen an den Schirm der im Landkreis Neuwied lebenden Frau geriet und sich von diesem nicht mehr lösen konnte. Beide sanken langsam zu Boden. Bei der Landung brach sich der Mann den rechten Oberschenkel.

"Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Die Fallschirmspringerin wurde in eine Siegener Klinik transportiert. Den Transport des Breitscheiders in eine Gießener Klinik übernahm ein Rettungshubschrauber", teilte die Polizei am Montag mit.