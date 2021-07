"Farm für Rebellenopfer": Erdbacher starten Projekt im Kongo

Der Name des gemeinnützigen Vereins "Dolsys" leitet sich ab von "Dolphin System" und spielt damit auf die den Delfinen nachgesagte Bereitschaft an, Menschen in Not zu helfenUnter anderem hilft der Verein, Schulbesuche für Kinder im Ostkongo möglich zu machen.

Der Verein zahlt für etwa 100 Kinder das monatliche SchulgeldDie Arbeit finanziert sich vor allem über Spenden, die nach eigenen Angaben zu 100 Prozent für die Projekte verwendet werden.

Kontakt: www.dolsys.de

E-Mail: info@dolsys.de