Feier in Rabenscheid endet für 21-Jährigen im Krankenhaus

Symbolfoto: VRM

Breitscheid-Rabenscheid (red). Für einen derzeit offenbar wohnsitzlosen 21 Jahre alten Mann ist in der Nacht zum Freitag eine Feier in Rabenscheid zunächst mit einem Streit und letztendlich in einem Krankenhaus zu Ende gegangen.

Die Polizei kam dazu, weil Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich Betrunkenen auf der dunklen Straße zwischen Rabenscheid und Breitscheid meldeten. Der junge Mann verhielt sich dann aggressiv, beleidigend und drohend und ließ sich auch durch ihn kennende Begleiter nicht mehr beruhigen.

Plötzlich mit dem Kopf gegen das Auto geschlagen

Da er ständig damit drohte, sich und anderen das Leben zu nehmen und sich zusätzlich selbst verletzte, in dem er plötzlich seinen Kopf gegen das Auto schlug, blieb der Polizei letztlich nichts anderes übrig, als ihn in ärztliche Obhut zu übergeben, berichtet ihr Sprecher Martin Ahlich.