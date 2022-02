Flucht aus Belarus: "Ich wollte nicht zum Verbrecher werden"

Yegor Yemelyanov und seine Frau Marina sprechen kaum Deutsch und Englisch. Sie warten noch auf Sprachkurse. Aber sie sind befreundet mit der gebürtigen Belarussin Natalia Bilousov, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Sie, die in Duisburg wohnt, war dem Gespräch in der Dillenburger Redaktion dieser Zeitung per Handy zugeschaltet, sie hat gedolmetscht

Bilousov hatte die Wahlen in Belarus verfolgt, auch die Nachrichten über die Proteste und die Reaktionen der Polizei. Sie registrierte auf Instagram, dass Yegor Yemelyanov den Dienst quittierte. "Das war für mich eine Heldentat", sagt sie. Sie schrieb ihm und bedankte sich, er antwortete, und bis heute steht die Familie Yemelyanov mit ihr in Kontakt.