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Freitag, 19.06.2020 - 05:32
3 min

Gesundheitszentrum kann am 1. September eröffnen

Corona hat den Zeitplan nicht in Verzug gebracht. Der genaue Rahmen für die Einweihung des Gesundheitszentrums am 29. August in Breitscheid ist aber noch nicht beschlossen.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Parallel zu den abschließenden Innenarbeiten nimmt rund um das neue Breitscheider Gesundheitszentrum auch die Außenanlage Formen an. Der Verkehr wird gegen den Uhrzeigersinn um das Gebäude geführt. Foto: Christoph Weber

Parallel zu den abschließenden Innenarbeiten nimmt rund um das neue Breitscheider Gesundheitszentrum auch die Außenanlage Formen an. Der Verkehr wird gegen den Uhrzeigersinn um das Gebäude geführt. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Parallel zu den abschließenden Innenarbeiten nimmt rund um das neue Breitscheider Gesundheitszentrum auch die Außenanlage Formen an. Der Verkehr wird gegen den Uhrzeigersinn um das Gebäude geführt. Foto: Christoph Weber

Parallel zu den abschließenden Innenarbeiten nimmt rund um das neue Breitscheider Gesundheitszentrum auch die Außenanlage Formen an. Der Verkehr wird gegen den Uhrzeigersinn um das Gebäude geführt. Foto: Christoph Weber

Stippvisite genau ein Jahr nach Baubeginn (v.l.): Breitscheids Bürgermeister Roland Lay, Investor Torsten Germann und Pflegedienstleiter Nicolai Fast bei einem Rundgang durch das künftige Gesundheitszentrum. Foto: Christoph Weber

Stippvisite genau ein Jahr nach Baubeginn (v.l.): Breitscheids Bürgermeister Roland Lay, Investor Torsten Germann und Pflegedienstleiter Nicolai Fast bei einem Rundgang durch das künftige Gesundheitszentrum. Foto: Christoph Weber

Auf der Gebäudeseite in Richtung Medenbacher Straße hat man vom Gesundheitszentrum aus einen sehenswerten Blick weit über das Dilltal hinaus. Foto: Christoph Weber

Auf der Gebäudeseite in Richtung Medenbacher Straße hat man vom Gesundheitszentrum aus einen sehenswerten Blick weit über das Dilltal hinaus. Foto: Christoph Weber

Das Gesundheitszentrum von hinten: Dort sind die Fluchttreppen angebracht. Foto: Christoph Weber

Das Gesundheitszentrum von hinten: Dort sind die Fluchttreppen angebracht. Foto: Christoph Weber

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