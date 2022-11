Glühweinduft und viele Stände in Rabenscheid

Beim Weihnachtsmarkt in Rabenscheid gibt es außer Glühwein, Punsch und Bratwurst auch Geschenkideen für Weihnachten, wie hier am Stand von Anja Chaberny (l.) und Mira Klein aus Rennerod 2018. (© Katrin Weber)

BREITSCHEID-RABENSCHEID - Am Samstag, 26. November, veranstaltet die Gemeinschaft Rabenscheider Ortsvereine den 19. Weihnachtsmarkt in und um die Rabenscheider Dreschhalle. Das teilt die Vereinsgemeinschaft mit.

Auf dem Vorplatz und den angrenzenden Straßen werden Holzhütten und Zelte aufgestellt. Die Ortsmitte wird mit einer weihnachtlichen Beleuchtung geschmückt. Der Markt beginnt um 11 Uhr und endet um 20 Uhr.

Es werden selbst gemachte Handarbeits- und Bastelartikel, Gestecke, Weihnachtsartikel, weihnachtliche Holz- und Deko-Artikel, Weihnachtsporzellan, Weihnachtsbäckerei, Schmuck, Weihnachtskrippen und vieles mehr angeboten.

In der Dreschhalle gibt es eine Ausstellung von Weihnachtskrippen.

Nikolaus verteilt Geschenke an die Kinder

Es gibt süße und deftige Speisen sowie kalte und warme Getränke. Gegen 15 Uhr wird der Posaunenchor Liebenscheid einige weihnachtliche Lieder vortragen.

Für die Kleinen reist um 17 Uhr der Nikolaus an und verschenkt Leckereien an die Kinder. Der Erlös der Veranstaltung geht, laut Veranstalter, an gemeinnützige Zwecke.