Haigerer Pilot stirbt bei Absturz in Schweden

Ein Seenotrettungsboot auf dem Siljan-See in Schweden, wo ein Amphibienflugzeug abgestürzt ist: Ein Pilot wurde am Montag tot aus dem Wasser geborgen, seinen 22-jährigen Flugkameraden mit Wurzeln in Haiger bargen Taucher am Mittwoch tot bei dem in 26 Metern Tiefe liegenden Wrack. Foto: Joakim Olsson/dpa

HAIGER/STOCKHOLM - Ein 22-jähriger Pilot mit Wurzeln in Haiger ist am Montag im schwedischen Siljan-See zusammen mit einem Kollegen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das Mitglied der Luftsportgruppe Haiger-Breitscheid, das in Süddeutschland lebt, wurde zwei Tage nach dem Unglück von Tauchern beim Wrack des Kleinflugzeugs geborgen.

Die schwedische Polizei bestätigte am Dienstag, dass einer der beiden im See Siljan in der Provinz Dalarna Verunglückten tot ist. Dieser Pilot - sein Alter wird mit zwischen 60 und 70 Jahren angegeben - war noch am Montag bei einem eingeleiteten Sucheinsatz von einem Rettungshubschrauber an der Wasseroberfläche gefunden worden. Später wurde sein Tod bestätigt.

Nach dem Haigerer wurde auch am Dienstag bereits weiter gesucht. Der 22-jährige Fluglehrer wurde von Beginn an im oder in der Nähe des in den See gestürzten Flugzeugs vermutet. Die Seepolizei hatte das Wrack am Dienstagabend mit Sonargeräten in einer Tiefe von 26 Metern lokalisiert und am Mittwoch mit Tauchgängen im See Siljan begonnen. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass das Flugzeug in 80 Metern Tiefe liegen könnte, was für die Taucher eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen wäre.

Die beiden Piloten sollen auf dem See Starts und Landungen geübt haben. Das zweimotorige und in den USA registrierte Amphibienflugzeug war dabei am Montagnachmittag etwa 300 Kilometer nordwestlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm verunglückt.

Augenzeugen hatten gegen 16 Uhr gesehen und gehört, wie es ins Wasser stürzte. Bei der sofort eingeleiteten Rettungsaktion sei Treibstoff an der Wasseroberfläche entdeckt worden, später seien auch einige Wrackteile gefunden worden.