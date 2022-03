Hilfe für Ukrainer: Wo man Spenden abgeben kann

Jetzt teilen:

HERBORN/BREITSCHEID/DRIEDORF/GREIFENSTEIN/SINN - Ob privat, Vereine oder Kirchen: Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Lahn-Dill-Kreis für die Menschen in der Ukraine ist groß. Wir haben in den Kommunen des Lahn-Dill-Kreises nachgefragt, wie und ob man helfen kann. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Herborn

Die Comeniusschule und das Johanneum-Gymnasium haben eine gemeinsame Sammelaktion gestartet. Am Freitag, 25. März, von 14 bis 19 Uhr, und am Samstag, 26. März, von 8 bis 14 Uhr, werden auf dem ehemaligen Minufa-Parkplatz (Konrad-Adenauer-Straße 39) in Herborn Sachspenden für Ukrainer gesammelt, die in Herborns polnische Partnerstadt Ilawa geflüchtet sind. Die Spenden sollten in stabilen Kartons verpackt und mit dem jeweiligen Inhalt beschriftet werden. Benötigt werden medizinische Dinge, haltbare Lebensmittel sowie Hygiene- und Reinigungsprodukte. Kleidung wird nicht gebraucht. Eine vollständige Liste gibt es auf www. johanneum-herborn.de

Breitscheid

Die Ukrainehilfe Breitscheid sammelt am 2. April (Samstag) von 9.30 bis 12.30 Uhr am Depot in Frohnhausen, Industriestraße 26, Kleidung, Spielsachen, Kindermöbel, Werkzeuge für Schlosser und Schreiner, Kühl- und Gefrierschränke (FCKW-frei), Bastel- und Handarbeitsmaterialien. Weitere Termine gibt es im Internet: www.ukrainehilfe-breitscheid.de

Driedorf

In Münchhausen gibt es am Sonntag, 27. März, von 15 bis 17 Uhr ein "Waffelbacken für die Ukrainehilfe". Mit dem eingenommenen Geld wollen die Organisatoren Verbandsmaterial kaufen und der Ukrainehilfe in Breitscheid übergeben. Die Idee stammt von Kindern aus dem Dorf.

Greifenstein

Die Gemeindeverwaltung Greifenstein bereitet entsprechende Annahmestellen derzeit vor. Weitere Informationen dazu gibt es online auf www.greifenstein.de

Sinn