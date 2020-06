Hofgut "Neustart" lockt Hunderte Besucher an

Groß ist die Auswahl an Glas und Porzellanwaren, Kaffeekannen, Teller und Tassen, die von interessierten Frauen bestaunt werden. Foto: Klaus-Dieter Schwedt

BREITSCHEID. Das war "mit Abstand" ein rundum gelungener Start in die neue Saison: Mehrere Hundert interessierte Besucher warteten am Pfingstsonntag geduldig auf den begrenzten Einlass, um bei der Eröffnung des Hofcafés des Breitscheider Hofguts "Neustart" in Verbindung mit dem Flohmarkt "Einzelstück" dabei zu sein.

Wie in den Vorjahren wurde die beliebte Veranstaltung wieder zu einem Tag der Begegnung zwischen den Bewohnern und Ehrenamtlichen mit dem Freundeskreis, der heimischen Bevölkerung und Wanderern, die teils mit Maske, Rad und Kinderwagen erschienen waren.

Für die beliebte Veranstaltung hatte ein gut 20-köpfiges Helferteam kräftig die Ärmel hochgekrempelt. Den ganzen Nachmittag über präsentierten sie den maximal 100 Personen großen Gruppen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Ein besonderer Anziehungspunkt war die Eventscheune: Hier wurden kunstvoll restaurierte "Einzelstücke" wie Schränke und Esszimmergarnituren bestaunt sowie Porzellan- und Glaswaren aus Großmutters Zeiten, Bekleidung, kreative Basteleien, selbstgemachte Marmeladen und Gewürze ver- und gekauft.

Nach dem Bummel bei herrlichem Sonnenschein über das weitläufige Gelände war ein Besuch des Hofcafés angesagt, wo reichlich selbst gebackener Kuchen, Kaffee, Eis und kalte Getränke angeboten wurden. Zwischendurch konnten sich der Freundeskreis, die interessierte Bevölkerung und zahlreiche Wanderer in Gesprächen mit dem Leiter der Wohngemeinschaft, Thomas Landgraf, und seinem Team über die wichtige Arbeit von "Neustart" informieren.

So war zu erfahren, dass in der 2010 gegründeten Wohngemeinschaft des Hofguts für junge Leute mit Unterstützungsbedarf, fehlender Alltagsstruktur oder Migrationshintergrund daran gearbeitet wird, einen höchstmöglichen Grad an Selbstständigkeit und Integration in der Gesellschaft zu erreichen. Im gemeinnützigen Integrationsbetrieb NSB Holz, der Paletten, Kisten und Sonderverpackungen produziert, geht es vorrangig um die Integration sowie Förderung und Qualifikation junger Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt keine Chance bekommen.

Die angeschlossene Pfadfindergruppe unter Leitung von Christian und Lisa Drechsel, die ihr besonderes Augenmerk auf die Prävention richtet, soll voraussichtlich nach Coronazeiten wieder ihre Arbeit aufnehmen. Auch die Fußballgolfanlage wird wieder eröffnet werden.