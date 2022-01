Impfaktion am Sonntag im Erdbacher Schützenhaus

Symbolfoto: Bettina Gutschalk

BREITSCHEID-ERDBACH - In Erdbach steht am Sonntag, 23. Januar, eine Impfaktion im Schützenhaus an. Die Termine im Mühlweg 16 sind im Fünf-Minuten-Takt geplant. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Unter 30-Jährige erhalten den Impfstoff von Biontech, alle übrigen Moderna. Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren können ebenfalls geimpft werden.

Wenn möglich, soll eine Online-Terminbuchung genutzt werden. Diese findet sich auf www.erdbach.com und auf der Internetseite der Praxis von Dr. Benjamin Löh auf https://tinyurl.com/4kcb5rk9 . Notfalls können sich Interessierte auch unter Telefon 0 27 77-91 25 23 melden.

Die nötigen Dokumente ausgefüllt mitbringen

Mitzubringen sind - falls vorhanden - der gelbe Impfausweis sowie der Anamnesebogen und das Aufklärungsblatt zur Impfung. Beides ist ebenfalls online auf den genannten Seiten verfügbar.