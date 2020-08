In Breitscheid gibt es jetzt Gesundheit in neuer Dimension

Blick aus der Vogelperspektive: Obwohl noch nicht alle Mieter in das neue Breitscheider Gesundheitszentrum eingezogen sind, ist schon vor der offiziellen Einweihung viel Betrieb auf dem Gelände in der Medenbacher Straße 17. Foto: Luca Georg

Blick in die Geschichte: Regierungspräsident Christoph Ullrich (rechts) schaute sich zusammen mit Investor Torsten Germann das Treppenhaus des neuen Gesundheitszentrums an, in dem alte Ansichten aus den Breitscheider Ortsteilen zu sehen sind. Foto: Christoph Weber