K 38 von Rabenscheid nach Weißenberg ab Montag wieder frei

WEISSENBERG/BREITSCHEID-RABENSCHEID - Weißenberg/Breitscheid-Rabenscheid (red). Die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße K38 zwischen der Ortslage Weißenberg und der Landesgrenze in Richtung Rabenscheid sind am Wochenende abgeschlossen worden. Im Laufe des Montags, 10. Oktober, wird die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Am 30. August hatten die Bauarbeiten an der rund 1,2 Kilometer langen Kreisstraße - es wurden neue Asphaltschichten aufgetragen - begonnen.

Der Westerwaldkreis investierte dafür rund 340.000 Euro, wobei das Land Rheinland-Pfalz etwas mehr als zwei Drittel der Kosten trägt.