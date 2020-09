K 71 ist zwischen Schönbach und Breitscheid gesperrt

Ab Mittwoch, 16. September, für Wochen nicht zu befahren: Die Kreisstraße K 71 zwischen Breitscheid und Schönbach wird auf zwei Kilometern Länge saniert. Archivfoto: Lukas Schneider

Herborn-Schönbach/Breitscheid (red). Der Lahn-Dill-Kreis lässt ab Mittwoch, 16. September, einen Teil der Kreisstraße K 71 zwischen Breitscheid und Schönbach sanieren - und zwar unter Vollsperrung. Darüber hat die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" erst am Dienstagmittag informiert.

Die Baustelle erstreckt sich auf rund zwei Kilometer Länge zwischen dem Breitscheider Industriegebiet und dem Ortseingang des Herborner Stadtteils. Von der Vollsperrung ist auch der Busverkehr betroffen (siehe Kasten).

Anschließend geht es in

der Ortsdurchfahrt weiter

Weil die Fahrbahnbreite zu gering für einspurigen Verkehr ist, könnten die Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt, heißt es dazu von "Hessen Mobil". Um die K 71 wieder auf Vordermann zu bringen, werden etwa acht Zentimeter der Asphaltdecke abgefräst und die Rinnenplatten ausgebaut. Danach kommen circa fünf Zentimeter hoch neuer Asphaltbinder und eine drei Zentimeter dicke Deckschicht auf die Straße.

ÄNDERUNGEN FÜR BUSLINIEN 510 UND 515 Für die Dauer der Vollsperrung zwischen Schönbach und Breitscheid ändern sich die Fahrpläne der Buslinien 510 und 515 Laut Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil werden auch die Verknüpfungszeiten der Linie 510 an die Linie 515 an der Haltestelle in der Uckersdorfer Ortsmitte angepasst. Info: www.vldw.de, E-Mail mobi-wetzlar@vldw.de, Telefon 0 64 41-4 07 18 77.

Abschließend erhält die K 71 in den Kurven oberhalb von Schönbach neue Rasengittersteine. Zudem werden die Banketten erneuert, die Entwässerungsgräben ausgeräumt und die Feldweganschlüsse angepasst.

Um eine Zufahrt zur Tongrube und zu einem landwirtschaftlichen Anwesen zu gewährleisten, sind die Arbeiten in zwei Abschnitte unterteilt: Erst ist die Strecke zwischen Schönbach und Tongruben-Zufahrt an der Reihe, danach der übrige Teil. Der zweite Abschnitt wird laut "Hessen Mobil" voraussichtlich circa drei Wochen benötigen. Für eine sogenannte Mittelnahtsanierung ist zudem am zweiten Oktoberwochenende eine weitere Sperrung notwendig.

Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße L 3042, die L 3044 über Gusternhain zur B 255 Richtung Herborn und die K 61 nach Schönbach sowie in umgekehrter Richtung.

Auf die Sanierung der K 71 folgt unmittelbar danach eine Sanierung der Kreuzung von K 71/Im Bächel und K 61/ Schönbacher Hauptstraße in der Ortsdurchfahrt. Dafür gibt es im ersten Abschnitt eine Umleitung über die B 255.

Anlieger können in dieser Zeit aus Richtung Herborn noch bis zur Einmündung Am Kramberg fahren. Im zweiten Abschnitt ist die K 61 für den Verkehr wieder frei, der dann an der Kreuzung von einer Baustellenampelanlage geregelt wird. Die Arbeiten sollen rund zwei Wochen dauern.

Bis Anfang November

soll alles fertig sein

Die Gesamtkosten für den Lahn-Dill-Kreis liegen bei rund 310 000 Euro. Voraussichtlich Anfang November sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.