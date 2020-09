Kobolde & Co: Florian Schäfer macht Hausgeister sichtbar

1997 als Heimats- und Geschichtsverein gegründet, beschäftigte sich der Verein mit historischen Themen rund um die Gemeinde Breitscheid in Hessen. Zu regionalen Inhalten kamen überregional und gesellschaftlich relevante Fragestellungen dazu. Es entstand eine erste, große Sonderausstellung zu den Amerika-Aussiedlern des Lahn-Dill-Kreises.

Zum zehnjährigen Bestehen wurde der Name in "Zeitsprünge" geändertDer Verein betrieb das Töpfer- und Häfnermuseum und in der Alten Schule in Breitscheid das naturkundlich-historische Museum "Zeitsprünge". Außerdem betrieb er in den Jahren 2009 bis 2015 die Schauhöhle "Herbstlabyrinth" touristisch. Im Jahr 2015 beendete man die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Breitscheid.

2019 folgte der Neustart: Der Verein legt laut seiner Internetseite den Schwerpunkt auf eine Verknüpfung von digitalen Angeboten und tatsächlichem Erlebnis.

Mit einem "Museum 4.0" will er eine völlig neue Form der Präsentation schaffen. In der digitalen Präsentation und Einbindung musealer Gegenstände sehe man eine zukunftsfähige Form des "Digital Storytelling", die auch zur Auseinandersetzung mit Geschichte und Umwelt einlade. (Quelle: www.zeitsprünge.de)