Kostenexplosion: Breitscheider Neubaugebiet zunächst auf Eis

Auf Eis: Nachdem für das Gesundheitszentrum in der Medenbacher statt in der Schönbacher Straße gebaut wurde, sollte am Breitscheider Ortsausgang in Richtung Schönbach ein Neubaugebiet mit fünf Plätzen entstehen. Nun werden die Pläne zunächst zurückgestellt. (© Christoph Weber)