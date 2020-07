Landarztnetz erhält rund 90 000 Euro

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID/WETZLAR/DILLENBURG - (red). Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration fördert das Landarztnetz Lahn-Dill mit rund 90 000 Euro. „Wir freuen uns sehr über die Zuwendung des Ministeriums und bedanken uns herzlich“, sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer des Landarztnetz Lahn-Dill. „Wir werden damit einen Großteil der hausärztlichen Praxisgemeinschaft im neuen Breitscheider Gesundheitszentrum ausstatten.“

Mit der Zuwendung seien 60 Prozent der kalkulierten Investitionskosten abgedeckt. „Die vom Ministerium für Soziales und Integration ausgesprochene Zuwendung verdeutlicht, welch hohen Stellenwert das Ministerium dem Landarztnetz und den demografisch bedingten notwendigen Änderungen einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgungsstruktur beimisst“, sagte Wolfgang Schuster (SPD), Landrat des Lahn-Dill-Kreises.

Umzug zum 1. September

Die Gründerpraxis des Landarztnetzes von Dr. Michael Saar in Breitscheid wird ihren Sitz zum 1. September in das moderne Gesundheitszentrum in zirka einem Kilometer Entfernung zum heutigen Praxisstandort verlagern. Unter dem Dach des Gesundheitszentrums werden neben dieser hausärztlichen Praxisgemeinschaft mit aktuell vier Fachärzten und einem ärztlichen Weiterbildungsassistenten weitere Gesundheitsangebote gebündelt.

Die hausärztliche Praxisgemeinschaft stellt beim Gesundheitszentrum in Breitscheid den „Ankermieter“ dar, durch den dieses Projekt ermöglicht wurde. Die hausärztliche Mietfläche im Gesundheitszentrum Breitscheid beträgt auf einer Etage 416 Quadratmeter. Sechs bis sieben Ärzte können dort parallel arbeiten.

Mehr Flexibilität in größeren Praxen

„Mit der Bündelung gesundheitlicher, pflegerischer und sozialer Dienstleistungen an einem Ort können sowohl Wege und Wartezeiten für Patientinnen und Patienten vermindert als auch attraktive Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte geschaffen werden“, sagte Dr. Michael Saar, Ärztlicher Leiter des Landarztnetzes.

Das Landarztnetz wurde 2014 gegründet und verfolgt das Ziel, die hausärztliche Versorgung im Lahn-Dill-Kreis in Zeiten des Ärztemangels auf dem Land sicherzustellen. Insgesamt arbeiten rund 50 Mitarbeiter für das Landarztnetz.

Von der Idee einer wohnortnahen Versorgung mit einem Netzwerk vieler kleiner Praxen werde man sich mehr und mehr entfernen, sagte Lars Bongartz, Kaufmännischer Leiter des Landarztnetzes.

Stattdessen werde nun beabsichtigt, nach und nach größere Praxen mit drei bis sechs Ärzten zu betreiben. Hintergrund ist der überwiegende Wunsch angehender Ärzte nach mehr Flexibilität – also Teilzeit, Schichtsysteme sowie geregelte Vertretungen.