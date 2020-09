Leader-Region übergibt EU-Fördergelder für drei Projekte im Lahn-Dill-Kreis

Bei der Übergabe der Bewilligungsbescheide in Solms: Bernd Heine (v.l.), Eva Götz, Roland Esch, Mercedes Bindhardt, Kira Lampe, Klaus Gimbel, Wolfgang Keller , Volkmar Peter und Thomas Bechtum. Foto: Siegbert Bender

SOLMS - SOLMS. Drei Förderbescheide konnte die Regionalmanagerin der Leader Region Lahn-Dill-Wetzlar, Mercedes Bindhardt, an Vertreter der Gemeinden Waldsolms und Breitscheid überreichen.

Für die touristische Aufwertung der Freibadanlage Waldsolms übergab der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch einen Bewilligungsbescheid über 24 186 Euro. Durch die Lage in der Nähe von Wander- und Radwegen hat das Bad eine touristische Bedeutung. Das Vorhaben trägt laut Regionalen Entwicklungskonzepten (REK) zur Ergänzung und Aufwertung regionaler Angebote und dem Ausbau touristischer Angebote sowie dem Ausbau der Infrastruktur für den Naturpark Taunus bei. Außerdem werde das Angebot für Kinder und Jugendliche erweitert. Das Investitionsvolumen betrage 41 115 Euro. Im Einzelnen wird die Einrichtung von Sitzbänken und einer Schaukel am Kinderbecken sowie die Einrichtung einer Ver- und Entsorgungsstation für die Wohnmobilstellplätze inklusive der Erschließung gefördert.

An der Schauhöhle Herbstlabyrinth Breitscheid soll Besuchern ein dreidimensionales Höhlenerlebnis von nicht erschlossenen Höhlenteilen ermöglicht werden. Ebenso können Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, den steilen Eingangsstollen zu bewältigen, so in den Genuss eines virtuellen Höhlenbesuchs kommen. Bei geschätzten Gesamtkosten von 28 000 Euro wird die Maßnahme mit 15 289 Euro gefördert.

Im Breitscheider Ortsteil Rabenscheid soll die Dreschhalle für rund 87 600 Euro saniert und neugestaltet werden. Die Maßnahme wird hier mit 51 555 Euro Fördergeldern unterstützt. Die Dreschhalle wird von Vereinen und Privatpersonen für Feiern und für verschiedene kulturelle Veranstaltungen wie dem Rabenscheider Bauernmarkt genutzt.