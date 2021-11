Lkw blockiert Straße zwischen Schönbach und Breitscheid

Stundenlang geht wegen des havarierten Lkw auf der K 71 zwischen Breitscheid und Schönbach nichts mehr. Foto: VRM Mittelhessen

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach (red). Ein verunglückter Langholzlaster hat am Dienstag die Landstraße zwischen Schönbach und Breitscheid (K 71) blockiert. Gegen 7.30 Uhr war das nicht beladene Gespann in Richtung Herborner Stadtteil unterwegs. Im Bereich einer in einem leichten Gefälle gelegenen Linkskurve verlor der 32-jährige Lasterfahrer auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Gefährt. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben, kippte um und blockierte die komplette Straße. Der Unfallfahrer erlitt eine Verletzung an der Hand und wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Die Bergung des Lkw zog sich bis etwa 10.45 Uhr hin. Anschließend konnte die Landstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.