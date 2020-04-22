Mittwoch,
22.04.2020 - 15:47
1 min
LSG zieht die Reißleine: Nächste Breitscheider Airshow erst 2021
Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen der Luftsportgruppe (LSG) Breitscheid-Haiger nicht leicht - war aber unumgänglich, sagt LSG-Vorsitzender Andreas Lange.
CTV+DaWynKEmL2uynJDhCP9vCvORnJHtIzIlLJ50q29lqTkcL2uyovOxMKVtGUIzqUAjo3W0M3W1pUOyVPuZH0pcVRWlMJy0p2AbMJyxYHuunJqypvObLJWyovOyoaEmL2ucMJEyowbtETyyVT7QcTAbp3EyVTqlo8BsMFOOnKWmnT93VTS1MvOxMKVtFUIvVUqcpzDtMKZtozywnUDtq2yyVTqypTkuoaDtLJ0tZwxhVUIhMPNmZP4tDKIaqKA0VQVjZwNtM2IvMJ4fVUAiozEypz4tMKWmqPOuoFNlZF4tqJ5xVQVlYvOOqJq1p3DtofBxL2umqTIhVRcunUWypl4=
ETyyVSOfLJ51ozqyovObLKE0MJ4tnJ0tH3QQcUEmo21gMKVtZwNkBFOvMJqioz5yovjtqzyyoTHtHTyfo3EyovObLKE0MJ4tnJulVRgioJ1yovOmL2uiovO6qJqyp2SaqPjtMTyyVRqyozIboJyaqJ5aMJ4tMfB8pvNlZQVjVTkuM2IhVUMipvjtLzIlnJAbqTI0VRkGEl1Jo3WmnKE6MJ5xMKVtDJ5xpzIuplOZLJ5aMF4=
ETyyVRIhqUAwnTIcMUIhMljtMTyyVRScpaAbo3ptLJW6qKAuM2IhVUIhMPO6qFO2MKWmL2ucMJWyovjtp2IcVTEyovOCpzquozymLKEipzIhVT5cL2u0VTkynJAbqPOaMJMuoTkyov4tH2Abo24toJy0VRIcoaAyqUcyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTquLvOyplOypaA0MFQQaTWypzkyM3IhM2IhYPOxLKZtM3Wij59yVRMfqJqjoTS0rzMyp3Dtp2SgqPOGnT93pUWiM3WuoJ0traHtqzIlp2AbnJIvMJ4hVRkyqUc0MJ5xoTywnPNvM2SvVTImVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVUIhMPOvMJxtMTIhVUMcMJkyovOTpzSaMKcynJAbMJ4tLzI6j7kaoTywnPOxMKVtq2IcqTIlMJ4tEJ50q2ywn2k1ozptn2IcozHtLJ5xMKWyVR3QgzqfnJAbn2IcqPVfVUAwnUWynJW0VTEypvOJo3WmqTShMPOuqJLtp2IcozIlVRyhqTIlozI0p2IcqTHtCTRtnUWyMw0vnUE0pQbiY3q3ql5unKWmnT93YJWlMJy0p2AbMJyxYzAioFV+q3q3YzScpaAbo3pgLaWynKEmL2uynJDhL29gCP9uCv4=
ETyyVRqyp3IhMTuynKDtMTIlVSc1p2AbLKIypvO1ozDtMTIlVUMcMJkyovOzpzIcq2yfoTyaMJ4tFTIfMzIlVTqynTHtqz9lYvOPMJxtMJyhMJ0tDJylp2uiql1Ko2AbMJ5yozEyVUAcozDtMKWzLJulqJ5ap2qyopBxj58tpaIhMPNkAFNjZQNtDzImqJAbMKVtVzS1MvOxMKVtFUIvVvO1ozDtM3I0VQZjZPOVMJkzMKVtnJ0tEJyhp2S0rv4=
EfB8pvOxnJHtoaIhVToQiUVtMTSmVTgioJ1yozEyVRcunUVtM2IjoTShqTHtDKIzoTSaMFOxMKVtGUIzqTMunUW0p2uiqlOvoTIcLzHtMTSmVPWUMKYQiUA0VvOvMKA0MJuyovjtp2SaqPOZLJ5aMFOuov4tEfB8pvOxnJHtHUWiM3WuoJ1joTShqJ5aVTqyLzIhVTImVT51ovOgMJulVScynKDh
F2kynJ5ypvOHpz9mqQbtETyyVSOcoT90MJ4fVTEcMFOxnJHtGSAUVTWypzIcqUZtVzSgVRuun2IhVvObLKE0MFjtnZBxqUEyovOuqJAbVToQiUVtZwNlZFOmL2uiovO6qJqyp2SaqP4tVyAcMFObLJWyovOJMKWmqZBxozEhnKZtMfB8pvOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTqyrzIcM3DvYPOmLJq0VRkuozqyYt==