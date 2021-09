Mini-Bauernmarkt bietet nur einen Artikel

Frisch geerntete Kartoffeln. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

BREITSCHEID-RABENSCHEID - Zu dem umfangreichen Angebot des Rabenscheider Bauernmarkts gehört im Herbst der Verkauf von Kartoffeln. Da der beliebte Treffpunkt nach 2020 auch in diesem Jahr Corona zum Opfer gefallen ist, haben die Organisatoren einen Mini-Bauernmarkt organisiert: Am Samstag, 2. Oktober, verkauft der in Rabenscheid bekannte Kartoffelbauer Ruben Knapp von 11 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz "Erdäpfel" zum Einkellern. "Dieser bringt die festkochenden Sorten 'Granola' sowie 'Annabelle' aus heimischem Anbau für kleines Geld mit", berichtet Werner Brücher vom Organisationsteam.