Mit Handschuhen in das Breitscheider "Herbstlabyrinth"

Die zwölfte Saison in der Schauhöhle "Herbstlabyrinth" beginnt am 1. Juni (Pfingstmontag). Am 9. Mai 2009 konnten die ersten Besucher die Breitscheider Unterwelt erkunden. Im Juni werden es wegen Corona pro Rundgang nu acht Personen sein, die durch die Welt der Stalaktiten und Stalagmiten geführt werden. Foto: Christoph Weber

Breitscheid. Mit gut zweimonatiger Verzögerung beginnt in der 2009 eröffneten Breitscheider Schauhöhle "Herbstlabyrinth" die zwölfte Saison. An Pfingstmontag, 1. Juni, startet die erste Führung in die Höhle, den kompletten Juni über gibt es ein reduziertes Programm mit einigen Auflagen.

Führungen gibt es samstags und sonntags sowie feiertags mit Start zwischen 12 und 15 Uhr zu jeder vollen Stunde. Zu den vier statt den täglich sieben Führungen ist die Teilnehmerzahl auf acht Personen begrenzt. Dabei gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Das bedeutet für die Besucher, zunächst im Juni, verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung in Form einer Maske, eines Visiers oder eines Schals. Etwas aus der Reihe fällt die Verpflichtung, Handschuhe zu tragen. Damit soll verhindert werden, dass ständig Handläufe desinfiziert werden müssen. Dabei geht es nicht nur um den Abstieg über 125 Stufen in die Schauhöhle, auch dort gibt es auf den Wegen beidseitig Geländer mit Handläufen. Die Besucher müssen sich mit Name, Anschrift und Telefonnummer in eine Liste eintragen, damit gegebenenfalls die Infektionskette unterbrochen werden kann. Diese Listen werden nach 30 Tagen vernichtet.

Die in der zwölften Saison vorgesehenen Konzerte sollen wie geplant stattfinden. Für alle im April/Mai abgesagten Veranstaltungen gibt es inzwischen Ersatztermine, auch für den Fotoworkshop. Dafür erworbene Tickets behalten jeweils ihre Gültigkeit, können aber auch über die Tourist-Info der Gemeinde Breitscheid rückabgewickelt werden.

DAS VERANSTALTUNGSPROGRAMM IN DER SCHAUHÖHLE 8. Juli bis 12. August (mittwochs): Sommerferienreise in den Zauberberg, 14 bis 17 Uhr Samstag, 8. August (17 und 18.30 Uhr): Alphornkonzert im Klangraum Herbstlabyrinth Samstag, 15. August (17, 18.30 und 20 Uhr): Sacred Sounds of Grass (Kultursommer Mittelhessen) Samstag, 29. August (18.30 und 20 Uhr): Mirko Santocono & Band (Kultursommer Mittelhessen) Samstag, 19. September (17 und 18.30 Uhr): Nadine Fingerhut live (Kultursommer Mittelhessen) Sonntag, 20. September (11 bis 18 Uhr): Höhlenforscher live - Sonderführungen zum Tag des Geotops Freitag, 25. September (17, 18.30 und 20 Uhr): Hartmut Sperl Trio 7. und 14. Oktober (mittwochs): Herbstferienreise in den Zauberberg (14 bis 17 Uhr) Samstag, 10. Oktober (17, 18.30 und 20 Uhr): Irish & Scottish Folk Band "Three Alive´O" Samstag, 24. Oktober (17, 18.30 und 20 Uhr): Phil Cory - Kristall-Klangschalen-Konzert Samstag, 28. November (10 Uhr): Naturfotografie im Karstgebirge - Fotoworkshop 29. November und 6. Dezember (sonntags): Fantastische Lichteffekte im Advent (12, 13.30 und 15 Uhr)

Aufgrund der reduzierten Anzahl an Führungen ist es derzeit noch sinnvoller, Karten im Vorverkauf zu erwerben, damit der Weg zur Schauhöhle am Ende nicht vergebens war.

Neue Homepage für

das "Herbstlabyrinth"

Geschmack auf die Breitscheider "Unterwelt" können sich Höhlenfreunde bis zur Eröffnung bei einem virtuellen Rundgang auf der neuen Homepage des "Herbstlabyrinths" unter www.schauhoehle-breitscheid.de machen. Auf diesem Weg ist es auch möglich, Tickets zu Führungen oder zu Veranstaltungen zu buchen.