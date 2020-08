Mit Handschuhen ins "Herbstlabyrinth"

Nadine Fingerhut tritt am 19. September in der Breitscheider Schauhöhle auf. Foto: Eva-Maria Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Breitscheid (cw). Trotz Corona hat im Breitscheider "Herbstlabyrinth" das musikalische Programm begonnen. Weiter geht es am 29. August mit Mirko Santocono & Band, drei Wochen später (19. September) gastiert ebenfalls an einem Samstag Nadine Fingerhut im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen in der Schauhöhle. Für beide Künstler gibt es noch Karten zum Preis von jeweils 16 Euro.

Der Singer und Songwriter Mirko Santocono aus dem westerwäldischen Norken hat auf dem 124-stufigen Weg in die Schauhöhle sowohl anspruchsvolle Balladen als auch klassischen Pop-Sound in seinem Gepäck. Die beiden Konzerte, in die eine kleine Höhlenführung eingebunden ist, beginnen um 18.30 und 20 Uhr.

Im Jahr 2015 erschien Nadine Fingerhuts erstes Album "Hallo Leben", nachdem sie Ende 2009 beschlossen hatte, ihr Studium abzubrechen, um in Vollzeit als Musikerin zu arbeiten. Sie gilt als "Rebellin auf leisen Sohlen" und lebt am Edersee. Ihre beiden Konzerte beginnen um 17 und 18.30 Uhr. Auch hier beinhaltet das 90-minütige Programm eine Höhlenführung.

Fotos Nadine Fingerhut tritt am 19. September in der Breitscheider Schauhöhle auf. Foto: Eva-Maria Schmidt Mirko Santocono kommt aus Norken zum Konzert in die Höhle. Foto: Gemeinde Breitscheid 2

Wegen Corona unterliegen die Konzerte besonderen Bedingungen: Zusätzlich zu den üblichen Hygiene- und Abstandsregeln tragen die Besucher Masken und auch Handschuhe. Beides kann an der Kasse der Schauhöhle gekauft werden. Ein weiterer Wunsch der Organisatoren: Karten sollten in jedem Fall im Vorverkauf gebucht werden.

Tickets können unter schauhoehle-breitscheid.de/veranstaltungen gebucht werden. Dort ist auch das komplette Jahresprogramm des "Herbstlabyrinths" aufgelistet.