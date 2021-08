Musikalischer Hörgenuss in der Schauhöhle

"Boogielicious" begeistert nicht nur das Publikum in der Breitscheider Schauhöhle: Das musikalische Trio ist von der Atmosphäre im "Herbstlabyrinth" auch selbst begeistert. Foto: Siegbert Werner

BREITSCHEID - "Genuss vom Feinsten" hat die Formation "Boogielicious" am Samstag bei ihren drei "Kultursommer Mittelhessen"-Konzerten in der Breitscheider Schauhöhle geboten. Im "Herbstlabyrinth" spielte das Trio Boogie-Woogie und mehr.

Eeco Rijken Rapp zeigte sich als Meister am Klavier. Zusammen mit Bertram Bechers virtuos gespielter Bluesharmonika begeisterte er die zum Teil von weither angereisten Besucher. Dazu trug auch David Herzel am Schlagzeug bei.

Das Trio, das die Liebhaber handgemachter Musik, Boogie-Woogie-Fans, Alt-Rock'n' Roller sowie Jazz- und Blues Anhänger gleichermaßen verzauberte, bestach durch seine Virtualität und Leichtigkeit.

Die Musiker selbst waren sehr beeindruckt von der Höhle als Kulisse und der sagenhaften Akustik, die das "Herbstlabyrinth" bietet. Zunächst war die Buchung sehr zögerlich, am Schluss gab es zwei ausverkaufte Auftritte und ein Konzert, indem noch etwas Platz nach oben war.

Zuhören und derweil die Höhle auf sich wirken lassen

Die Stimme einer Besucherin aus dem Ruhrgebiet: "Wir wollten eigentlich eine Führung im ,Herbstlabyrinth' buchen. Als wir hörten, dass es an diesem Wochenende lediglich in einem der Konzerte noch freie Plätze gab, buchten wir spontan und haben es nicht bereut. Während des Konzerts sitzt man ganz ruhig und kann die wunderschöne Höhle in Ruhe betrachten und auf sich wirken lassen und dazu noch so eine tolle Musik. Das ist Genuss vom Feinsten."