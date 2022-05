Nächste Sondersitzung zur Rathaussanierung

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Eine Sondersitzung jagt derzeit in Breitscheid die andere: Nachdem zuletzt der Haupt- und Finanzausschuss wegen der anstehenden grundlegenden Sanierung des Rathauses zweimal tagte, kommt am Montag, 30. Mai, außerhalb der Reihe die Breitscheider Gemeindevertretung um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle zusammen. Thema neben dem Verwaltungsgebäude in der Kerngemeinde sind die Auslastung und Belegung sowie die Bedarfsplanung der Kitas in der Westerwaldgemeinde.

Darüber hinaus hat der CDU-Gemeindevertreter Alexander Beer in Eigenregie einen Antrag eingereicht. Mit einer Befragung der Bürger soll ermittelt werden, wie die Breitscheider ihre Angelegenheiten mit der Gemeindeverwaltung erledigen möchten.