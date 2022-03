Nils Krautwald ist zurück an der Holderbergschule

Hat sich an der Holderbergschule in Eibelshausen schon gut eingelebt: Nils Krautwald. Foto: Holderbergschule Eibelshausen

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Er ist an seine ehemalige Ausbildungs- und Stammschule zurückgekehrt: Nils Krautwald ist der neue stellvertretende Leiter der Holderbergschule in Eibelshausen.

Der gebürtige Niederschelder hat das Lehramt für Haupt- und Realschüler in den Fächern Biologie, Arbeitslehre und Erdkunde. Sein didaktisches Interesse führte ihn 2009 an die Justus-Liebig-Universität, wobei er zunächst als Lehrbeauftragter am Institut für Biologiedidaktik tätig war. Es folgte eine Abordnung an das Amt für Lehrerbildung für die Mitarbeit im Weiterbildungskurs Biologie und später eine halbe Stelle als pädagogischer Mitarbeiter am Institut für Biologiedidaktik der Gießener Universität.

Zuletzt leitete er die Grundschule Roßbachtal

2012 folgte die Berufung zum Prüfer in Ersten Staatsprüfungen für das Unterrichtsfach Biologie an der hessischen Lehrkräfteakademie. Als Autor und Fachberater für Biologie wirkte er für den Schulbuchverlag Cornelsen an den Biologiebüchern "Klick 7" und "Klick 8" mit.

Ab August 2013 wurde Krautwald mit Leitungsaufgaben betraut - zeitweise an zwei Schulen gleichzeitig: Vier Jahre lang war er Sekundarstufenleiter an der Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid. Als Konrektor wirkte er an der Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Bicken. Und bevor er nun nach Eibelshausen wechselte, leitete er die Dünsbergschule in Erda sowie die Grundschule Roßbachtal.

Die Familie findet eine

neue Bleibe in Wissenbach

"Mit diesem vielseitigen Fundus an Erfahrungen ist Nils Krautwald sehr gut gerüstet für seine Arbeit als stellvertretender Schulleiter an der Holderbergschule", heißt es von dieser in einer Mitteilung. Der anstehende Umzug der Familie nach Wissenbach bedeute auch eine größere räumliche Nähe zur neuen Wirkungsstätte.

"Es ist sehr schön, wieder an der Holderbergschule zu sein", sagt Krautwald. Schulleiterin Andrea Rink freut sich über die Verstärkung und Vervollständigung des Leitungsteams: "Mit Nils Krautwald haben wir eine äußerst kompetente und engagierte Führungspersönlichkeit. Außerdem kennt er die Holderbergschule durch sein langjähriges Wirken hier sehr gut."