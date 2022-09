Päckchen für Kinder in der Ukraine packen

Die Ukrainehilfe bringt wieder Weihnachtspäckchen nach Pidkamin. Symbolfoto: May-Britt Winkler

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Die Ukrainehilfe Breitscheid sammelt auch in diesem Jahr wieder "Weihnachtspäckchen von Herzen". Bestimmt sind sie für Kinder in der Ukraine. Mitmachen kann jeder.

Beim Transport Mitte Oktober werden die Päckchen in das polnische Außenlager nahe der ukrainischen Grenze gebracht und dort von den ukrainischen Partnern zusammen mit dringend benötigten Hilfsgütern abgeholt. Gerade in dieser schwierigen Zeit voller Unruhe und Elend sei es der Ukrainehilfe Breitscheid ein Anliegen, den Kindern des "Internats für hörgeschädigte Kinder" in Pidkamin, den Straßenkindern in Brody sowie den Kindern aus sozial schwachen Familien eine Freude zu machen, sagen die Initiatoren Heinrich und Dagmar Benner. Für diese Kinder sei es immer etwas Besonderes, am ukrainischen Nikolaustag die Geschenke aus Deutschland zu erhalten.

Päckchen nur mit neuen Geschenken füllen

Die Weihnachtspäckchen dürfen nur neue Geschenke enthalten und können am 1. Oktober von 9.30 bis 12.30 Uhr noch im Lager in Frohnhausen (Industriestraße 26) abgegeben werden. Außerdem können die Päckchen bis spätestens 30. September zu folgenden Sammelstellen gebracht werden:

Ballersbach: Christa Holler (Am Scheidt 10)

Breitscheid: Heinrich Benner (Tiergartenstraße 2)

Dillenburg: Berthold Weber (Rehgartenstraße 1), Karina Gößl (Viandenstraße 17, (15 bis 19 Uhr).

Driedorf: Dietmar Balschun (Erfurter Straße 9), Reiner Sammet (Erfurter Straße 16)

Eibach: Lothar und Margit Hartmann (Bergstraße 43, (nur bis 23. September)

Eiershausen: Klaus Zimmermann (Arthel 5)

Frohnhausen: Waltraud Bernhardt (Goethestraße 4)

Haiger: Irmgard Dörrich (Aubachstraße 23)

Haigerseelbach: Armin Ruttloff (Tränkestraße 4, nur samstags)

Herborn: Versicherungsmakler Bieberle (Hauptstraße 109, montags bis freitags 9 bis 14 Uhr), Heike Laucht (Johann-Steubing-Weg 3, ab 18 Uhr)

Herbornseelbach: Harald Hau (Dresdener Straße 9)

Hörbach: Gerlinde Krüner (Herborner Straße 6, 17 bis 20 Uhr)

Manderbach: Karl-Heinz Rohn (Sechsheldener Straße 11)

Rittershausen: Iris Apel (Am Helgenstück 24, nur vom 26. bis 30. September)

Uckersdorf: Hildegund Diehl (Uckersdorfer Hauptstraße 3)

Bei den Sammelstellen werden keine Sachspenden angenommen.

Unterdessen erreicht die Ukrainehilfe Breitscheid aus der Ukraine die dringende Bitte um Thermo-Unterwäsche, warme Socken und feste Schuhe. So hoffen Heinrich und Dagmar Benner bei der Lageröffnung am 1. Oktober auf viele Sachspenden. Weitere Information gibt es bei Heinrich Benner, 02777-912952, oder unter www.ukrainehilfe-Breitscheid.de.