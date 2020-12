Pfarrer Bieneck pendelt nach Breitscheid

Neuer evangelischer Pfarrer für Breitscheid und Medenbach: Friedrich-Wilhelm Bieneck. Foto: Holger J. Becker-von Wolff

BREITSCHEID - Die evangelische Kirchengemeinde Breitscheid/Medenbach hat einen neuen Pfarrer: Friedrich-Wilhelm Bieneck gilt mit 32 Berufsjahren als sehr erfahrener Seelsorger.

"Es war für mich eine Freude, dass ich gleich zu Anfang meines Dienstes in Breitscheid und in Medenbach einen Sonntagsgottesdienst feiern durfte", sagt Bieneck. "Ein herzliches Anliegen von mir ist, das Wort der Bibel als lebendiges Gespräch von Gott mit uns Menschen in unserer Zeit und für unseren Alltag zu hören und zu verstehen."

Er sei offen für lebendige Gespräche mit den Menschen in den beiden Dörfern. "Ich hoffe sehr, dass bald Begegnungen wieder leichter möglich sind und nicht mehr so stark von den Corona-Auflagen beeinträchtigt werden."

"Meine Lebenspartnerin arbeitet als Unternehmerin in Hamburg", berichtet der Pfarrer. "Ich bin Vater von zwei Kindern, die 14 und 16 Jahre alt sind. Wir sind fast täglich im Kontakt. Sie leben mit ihrer Mutter in Wiesbaden".

Die vergangenen 19 Jahre war Bieneck Pfarrer der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Wiesbaden. "Im Frühjahr 2020 hatte ich das Gespräch mit der Pröpstin für Nord-Nassau gesucht und gefragt, wo ich im hiesigen Gebiet in einer Kirchengemeinde gebraucht würde und arbeiten könnte."

Bieneck wird als beauftragter Pfarrer weiter in Gießen wohnen. "Drei- bis viermal die Woche komme ich nach Breitscheid und Medenbach", sagt er. Er ist unter der Diensttelefonnummer 01 61-6 88 14 26 erreichbar. Nachrichten können auch über das Gemeindebüro weitergeleitet werden.

An Heiligabend zweimal

unter freiem Himmel treffen

"Im Übrigen freue ich mich wie jedes Jahr auf Weihnachten. Das soll auf keinen Fall ausfallen. Es muss diesmal zwar anders sein, aber es soll schön werden. Gemeinsam mit den Frauen und Männern im Kirchenvorstand habe ich dazu Planungen aufgenommen", sagt Bieneck.

An Heiligabend finden um 15.15 Uhr ein Open-Air-Weihnachtsgottesdienst in Medenbach am Weihnachtsbaum vor der Feuerwehr (Zugänge von Haupt- und Bachstraße) statt und um 16.30 Uhr ebenfalls als Open-Air der Weihnachtsgottesdienst in Breitscheid im Kirchhof (Zugänge oberes und unteres Kirchhoftor).

Bei beiden Gottesdiensten ist es Pflicht, eine Anwesenheitsliste zu führen: Jeder Haushalt ist gebeten, ein gelochtes DIN-A5-Blatt mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitzubringen, die dann abgeheftet werden. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet.